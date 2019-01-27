إصابة مدني برصاص عشوائي بمنطقة الماجوري في بنغازي

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث مدنيًّا أُصيب برصاص عشوائي بمنطقة الماجوري في مدينة بنغازي، شرق البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى فاديا البرغثي، لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن المواطن أسامة آدم اسويكر (35 عامًا) أُصيب بطلق ناري عشوائي في اليد اليمنى بمنطقة الماجوري.

وأضافت البرغثي أن حالة المصاب «مستقرة، وإصابته ليست خطيرة»، مؤكدة أنه لا يزال يتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة له بالمستشفى.

يشار إلى أن مدينة بنغازي تعاني فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين ما بين قتيل وجريح.