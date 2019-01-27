مجلس الدولة يناقش الأوضاع الأمنية وتعيين آمر للمنطقة العسكرية في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 يناير 2019, 07:49 مساء
اجتماع المشري مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس. (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأحد، اجتماعًا مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس لمناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد وتعيين آمر للمنطقة العسكرية في الجنوب، وفق ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» أن الاجتماع ناقش أيضًا «تعزيز التواصل مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ودول الجوار لدعم المناطق العسكرية في جميع أنحاء ليبيا».

وتأتي مناقشة تعيين آمر للمنطقة الجنوبية العسكرية، بعد أقل من أسبوعين من إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في شرق البلاد إطلاق عملية عسكرية في منطقة الجنوب الغربي، ووصول قوات تابعة لها إلى مدينة سبها وإعلانها استلام مقار أمنية بالمنطقة.

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