شكشك يعقد الاجتماع الأول لمديري فروع ديوان المحاسبة في 2019

اجتماع شكشك مع مديري فروع ديوان المحاسبة في طرابلس. (الإنترنت)

عقد رئيس ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس، خالد شكشك اليوم الأحد، الاجتماع الول لمديري فروع الديوان للعام 2019، في إطار المهام الموكلة إلى الديوان بموجب أحكام القانون رقم (19) لسنة 2013.

وقال المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة إن الاجتماع حضره وكيل الديوان علاء الدين المسلاتي ومديري الإدارات العامة الفنية والمكاتب، لمناقشة عدة موضوعات من بينها منهجية إعداد التقرير السنوي للعام 2018.

وأضاف المكتب الإعلامي أن رئاسة ديوان المحاسبة شددت خلال الاجتماع على ضرورة إصدار التقرير العام في موعده المحدد ووفق الهيكلية الجديدة لديوان المحاسبة من أجل تحقيق رقابة فاعلة تهدف لحفظ وصون المال العام.