انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلاب سنوات النقل في بني وليد

إحدى لجان الامتحانات في بني وليد. (الإنترنت)

انطلقت، اليوم الأحد، بالمدارس التابعة لمراقبة التعليم في بني وليد، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلاب سنوات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وامتحانات الفترة الأولى لطلبة الشهادات العامة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي التي تتواصل إلى السابع من فبراير المقبل.

وقال مدير المكتب الإعلامي بمراقبة التعليم بني وليد، عمر صالح لـ«بوابة الوسط»، إن مراقبة التعليم اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإنجاح سير أعمال الامتحانات، وحث كافة الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد في الدراسة والمثابرة عليها والابتعاد عن الغش، متمنيًا النجاح والتوفيق للجميع.

وعن استعداد مكتب الامتحانات لهذا العام، أكد صالح لـ«بوابة الوسط» أن المؤسسات التعليمية في بني وليد «استعدت للامتحانات بشكل جيد من حيث توفر المراقبين والتجهيزات داخل المدارس».

وتبدأ عطلة نصف العام الدراسي يوم 10 فبراير المقبل، وتنتهي يوم 21 فبراير المقبل، وفق جدول تحديد موعد الدراسة والامتحانات لطلبة النقل والشهادات العامة بمرحلة التعليم الأساسي والثانوي الصادر عن وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني.