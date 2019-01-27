«المركزي» يطرح عطاء لاستحداث نظام حوكمة في قطاع تقنية المعلومات

جانب من مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس (أرشيفية: الإنترنت)

دعا مصرف ليبيا المركزي الشركات الاستشارية المحلية والعالمية في مجال حوكمة تقنية المعلومات إلى التقدم بعطاءاتها في مشروع المصرف لاستحداث نظام حوكمة فعالية لإدارة العمل في قطاع تقنية المعلومات.

وقال المصرف في بيان على موقعه الإلكتروني إن سحب كراسة المواصفات الفنية تبدأ اليوم الأحد 27 يناير الجاري وحتى نهاية عمل يوم الخميس 21 فبراير المقبل.

ووضع المصرف تسعة طلبات للمستندات المطلوبة، منها أن يقدم العرض في ثلاثة مظاريف منفصلة (العرض الفني، والعرض المالي، المستندات المطلوبة) ومغلقة بالشمع الأحمر ومختومة بختم مقدم العطاء.

وأضاف أنه يحتفظ بحق إلغاء المناقصة دون أي التزام ولا يتحمل المصرف أي تكاليف تتكبدها الشركات المشاركة في العطاء من عملية إلغائها أو استبعادها من المناقصة.

