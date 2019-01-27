باشاغا يجدد الرغبة في توطيد التعاون الأمني بين ليبيا وفرنسا

لقاء باشاغا مع السفيرة الفرنسية لدى ليبيا. (وزارة الداخلية)

جدد المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، خلال لقائه اليوم الأحد، السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس لوفرابير دوهلين، «رغبة الوزارة توطيد العلاقات الثنائية بين ليبيا وفرنسا في المجالات الأمنية» وفق ما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت وزارة الداخلية إن لقاء باشاغا وسفيرة فرنسا لدى ليبيا، الذي عُـقد ظهر اليوم بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، ركز خلاله باشاغا «على جانب التدريب وتأهيل الكوادر الأمنية التابعة لوزارة الداخلية على كافة الأصعدة».

وأضافت الوزارة أن السفيرة دوهلين، ثمنت من جهتها الجهود التي يقوم بها المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا «للوقوف على كافة الترتيبات الأمنية للعاصمة طرابلس وضواحيها».