السفارة الفلبينية: رعايانا في طرابلس بخير وعلى الجميع الحذر عند وقوع اشتباكات

تشكيلات مسلحة بمحيط قصر بن غشير (أرشيفية: الإنترنت)

ناشدت السفارة الفلبينية في العاصمة طرابلس رعاياها العاملين بالأطقم الطبية في المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية في ليبيا إلى توخي الحذر، مع تكرر اندلاع الاشتباكات المسلحة والقصف العشوائي.

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وأشار السفير أوسكار أورسين، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إلى سلامة رعايا الفلبين العاملين في طرابلس، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة أو وفاة بين العاملين الفلبينيين في طرابلس جراء الاشتباكات الأخيرة التي ضربت العاصمة، لكنه أشار إلى أن كثيرًا من المنشآت الطبية تضررت جراء القصف مثل مستشفى الجلاء.

وحذر السفير، حسب ما نقلت جريدة «ذا مانيلا تايمز»، من احتمالات اندلاع الاشتباكات المسلحة في أي مكان حول ليبيا، وقال: «يمكن أن تندلع الاشتباكات المسلحة في أي مكان، ودائمًا هناك خطر من وقوع إصابات أو وفاة بين المدنيين نتيجة تبادل إطلاق النار أو القصف العشوائي».

ولهذا، حث أورسين الرعايا الفلبينيين على توخي أقصى درجات الحذر، والابتعاد قدر الإمكان عن مناطق الاشتباكات، وقال: «السبيل الأكثر أمنًا هو الابتعاد عن مناطق الاشتباكات والبقاء داخل المنازل. وعند تبادل القصف، يجب الانتقال إلى مناطق وأحياء أخرى في طرابلس بعيدة عن النيران».

وشهدت الضواحي الجنوبية من العاصمة طرابلس جولة جديدة من الاشتباكات، منتصف الشهر الجاري، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 14 شخصًا، بينهم ستة مدنیین، وإصابة 43 آخرين.

وتوقفت الاشتباكات، التي اندلعت بين مسلحين من «قوة حماية طرابلس» من جهة و«اللواء السابع مشاة» المعروف محليًّا بـ«الكانيات» القادم من ترهونة من جهة ثانية، بعد تدخل المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة بجهود وساطة بين أعيان مدينتي طرابلس وترهونة.

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وسبق أن دانت منظمة الصحة العالمیة الهجمات المستمرة التي تستهدف المدنیین والمَرافق الصحیة في العاصمة طرابلس، مذكرة بأن الاعتداء على المرافق الصحية يعد انتهاكًا للقوانين الدولية.

وحذرت من أن المرافق الصحیة في طرابلس تتعرض لهجمات لا نهاية لها، وعمليات مداهمة وإتلاف، كما قالت: «إن المدنيين هم مَن يدفع الثمن الباهظ للقصف المباشر والعشوائي للاشتباكات المستمرة في طرابلس».