تعيين العميد عبد الهادي الورفلي رئيسا لفرع مصلحة الجوازات بسرت

عدد من العاملين بفرع مصلحة الجوازات والجنسية في سرت (أرشيفية: صفحة الفرع على موقع فيسبوك)

عينت مصلحة الجوازات والجنسية بطرابلس اليوم الأحد، العميد عبد الهادي غنية الورفلي رئيسا لفرع المصلحة في سرت، بدلا من العقيد نصر بن نائل.

ولم توضح المصلحة ملابسات تعيين العميد الورفلي بدلا من العقيد بن نائل، رئيسا لفرع مصلحة الجوازات في سرت، الذي افتتح في مايو الماضي.

وكانت الإدارة العامة لمصلحة الجوازات والجنسية بطرابلس قد استدعت العقيد نصر بن نائل وعددا من معاونيه في 9 ديسمبر الماضي، للتحقيق في بعض المخالفات الإدارية.

وجاء التحقيق على خلفية شكاوى وملاحظات بشأن العمل في فرع المصلحة بسرت، خصوصا ما يتعلق بمنظومة التصوير الإلكتروني لجواز السفر الإلكتروني، التي توقفت في سبتمبر الماضي لأسباب غير معلومة.

يشار إلى أن فرع المصلحة استأنف عمله في سرت بعد توقف دام عامين كاملين، حيث بدأ في إصدار البطاقات الشخصية واستخراج جوازات السفر الإلكتروني وبطاقات إقامة الأجانب.