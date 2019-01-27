تسليم معدات وتجهيزات لمتنزهات سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 27 يناير 2019, 01:53 مساء
إحدى حدائق مدينة سرت. (بوابة الوسط)

سلمت بلدية سرت تجهيزات ومعدات لمتنزهات وحدائق المدينة.
 
وقال مصدر إعلامى بالبلدية في تصريحات إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن الشحنة وفرتها المبادرة الليبية الأميركية كمساعدة مجانية للشركة العامة لخدمات النظافة، لتركيب هذه المعدات والتجهيزات وخاصة المتعلقة بشبكة المياه بالحدائق والمتنزهات، سواء كان ترفيهيًا أو عائليًا.
 
وجاري العمل على تسليم شحنة أخرى من التجهيزات للحدائق وفرتها المبادرة الليبية الانتقالية، حسب المصدر.

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