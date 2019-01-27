«داخلية الوفاق»: وصول شحنة من المادة الخام لجوازات السفر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 يناير 2019, 12:24 مساء

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب تسلمت صباح اليوم الأحد شحنة من المواد الخام لجوازات السفر المقروء آليًا.

ونوهت الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن هذه الشحنة وصلت كدفعة أولى من ضمن شحنات أخرى سوف تصل تباعًا، للمساهمة في إنهاء مشكلة جوازات السفر والصعوبة الحصول عليها.

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وأشارت إلى إنه سيتم تفعيل كافة فروع ومكاتب المصلحة خلال الفترة القريبة المقبلة أمام المواطنين للحصول على جوازات السفر لمن لم يتحصل عليها.

كانت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب نفت وصول «خام جواز السفر لا يتوافق مع طابعات المصلحة»، مشيرة إلى أن رئيس المصلحة عقد عدة اجتماعات مع الشركة الألمانية والشركة النمساوية المتعاقدين معها.

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