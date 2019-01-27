انطلاق قافلة الوقود والغاز الخامسة إلى الجنوب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 يناير 2019, 08:35 صباحا
شاحنات الوقود والغاز خلال انطلاقها من مستودع مصراتة. (شركة البريقة)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط انطلاق القافلة الخامسة إلى الجنوب الليبي اليوم الأحد.

وحسب الصفحة الرسمية لشركة البريقة، فإن القافلة التي انطلقت من مستودع مصراتة باتجاه مستودع سبها النفطي تشمل 3.5 مليون لتر بنزين سيارات، ونحو مليون لتر من وقود الديزل، ونحو 40 طنًا من غاز الطهي.

وأكد رئيس لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط، عماد بن كورة، أن هذه القوافل المتتالية تأتي في إطار حلحلة مشكلة المحروقات في الجنوب الليبي وتحسين الحياة المعيشية لأهلنا في الجنوب.

وأشاد بدور آمري المناطق العسكرية الوسطى والجفرة وبراك، والمنسق الأمني لمناطق الجنوب من أجل حماية هذه القوافل وحماية السائقين حتى مستودع سبها النفطي.

كانت قافلة الوقود والغاز الرابعة انطلقت إلى المنطقة الجنوبية من مستودع مصراتة النفطي إلى مستودع سبها النفطي الأحد الماضي.

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