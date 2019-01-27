رئيس مكافحة الهجرة غير الشرعية يقوم بجولة تفتيش على مركز شحات

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب | الأحد 27 يناير 2019, 02:22 صباحا

قام رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية العميد إدريس محمد بجولة تفتيشية على فرع الجهاز بلدة شحات.

وقال مدير مكتب الإعلام بالجهاز منتصر ساسي، السبت إن رئيس الجهاز اطلع على «حالة مركز الإيواء والشؤون الإدارية والانضباطية».

 ولفت ساسي إلى أن  العميد إدريس محمد شدد على ضرورة «معاملة المهاجرين معاملة حسنة، والتعامل مع الأشخاص المصابين بحرفية تامة وعزلهم عن باقي المهاجرين».

وأشار ساسي إلى أن رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية أكد على الالتزام  بتطبيق القوانين الليبية والمواثيق الدولية».

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