إعادة تفعيل جهاز حرس الجمارك بمدينة درنة

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأحد 27 يناير 2019, 12:18 صباحا

أعيد تفعيل فرع جهاز حرس الجمارك بمدينة درنة خلال احتفال أقيم بفندق «لؤلؤة درنة»، حيث جرى تكريم شهداء الواجب العميد خالد بوشرتيلة والعقيد عبد المنعم الدلال.

وجاء الاحتفال بعد توقف عمل فرع مصلحة الجمارك بمدينة درنة منذ حوالي 4 سنوات.

حضر الاحتفال رئيس الإداره العامه للبحث الجنائى و رئيس جهاز حرس الجمارك الإداره العام وعدد من ضباط الجمارك والقوات المسلحة الليبية.

يذكر أن مدينة درنة كانت خلال 5 سنوات ماضية تحت سيطرة مجموعات متطرفة مسلحة تسمى «مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها»، لا تعترف بأيٍّ من الأجسام السياسية القائمة في ليبيا.

حيث أعلن المشير، خليفة حفتر، «ساعة الصفر لتحرير درنة» في 7 مايو 2018، وبعد عدد من المعارك والاشتباكات مع مقاتلي «مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها»، نجحت وحدات الجيش والقوات المساندة من تحرير 80% من مساحة المدينة من قبضة الجماعات الإرهابية.

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وقال الناطق باسم القيادة العامة، العميد أحمد المسماري، في الثاني من شهر يناير الجاري إن جنودنا جاهزون لتنفيذ «الواجب الأخير في درنة»، مشيرًا إلى أن هناك بعض «الجيوب البسيطة جدًّا داخل المدينة».

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