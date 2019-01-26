إجراء 550 عملية قسطرة قلبية بمركز طبرق الطبي خلال العام 2018

إحدى عمليات القسطرة القلبية بمركز طبرق الطبي. (الإنترنت)

أعلن المكتب الإعلامي بمركز طبرق الطبي، أن أطباء قسم القلب تمكنوا من إجراء 550 عملية قسطرة قلبية ما بين تشخيصية وعلاجية خلال العام الماضي 2018.

وقال مدير مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي معتز الحاسي لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن عمليات القسطرة القلبية والعلاجية بالمركز أُجريت بحضور الأطباء الزوار ومنهم استشاري أمراض القلب الدكتور عبد الهادي الكاديكي، والدكتور إدريس البشاري، والدكتور خالد اللافي لعدد من المرضى من مختلف مدن ومناطق ليبيا.

وأضاف الحاسي أن عمليات القسطرة القلبية وفرت على المواطنين الليبيين مشقة السفر للخارج لإجرائها بمبالغ مالية كبيرة تصل إلى 20 و25 ألف دينار، وقال إن إجراءها «بالمركز لا يكلف دينارًا واحدًا، وأغلب الذين أُجريت لهم عمليات كانوا من خارج مدينة طبرق».

ويقدم مركز طبرق الطبي خدماته لأكثر من 12 بلدية من إمساعد شرقًا إلى البيضاء غربًا حتى واحة الجغبوب جنوبًا.