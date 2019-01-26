بوالخطابية يطالب عناصر الحرس البلدي طبرق بالانضباط في العمل

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 26 يناير 2019, 05:58 مساء
رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية. (بوابة الوسط)

طالب رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، كافة العاملين بجهاز الحرس البلدي في المدينة بضرورة الالتزام والانضباط في ممارسة كافة أعمالهم المكلفين بها، محذرًا إياهم من أن البلدية ستضطر إلى «مخاطبة وزارة الحكم المحلي لإيقافهم عن العمل فورًا».

وقال بوالخطابية لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن العاملين بجهاز الحرس البلدي طبرق «لا يعمل منهم إلا عدد قليل جدًّا، وأغلبهم متقاعسون عن العمل ولا يقومون بأعمالهم المكلفين بها في متابعة الأسواق العامة والخاصة والمخابز ومستودعات الغاز وغيرها، مما أربك عمل المجلس التسييري والمجلس البلدي السابق».

وأضاف بوالخطابية أنه خاطب رئيس جهاز الحرس البلدي في طبرق وكافة إداراته «بضرورة إقامة مراكز داخل المدينة لمتابعة كافة المحلات والصيدليات ومستودعات الغاز وغيرها» كما كلف «قوة أمنية بالتنسيق مع مدير الأمن لإغلاق كافة المحال التجارية المخالِفة ومحاسبة ومعاقبة أصحابها قانونيًّا».

وأكد بوالخطابية أن «نجاح أي عمل يكون بالعمل الجماعي، ولا نستطيع أن نحمِّل مدير مستودع طبرق للغاز أي تقصير، ففي اليوم تخرج من المستودع لمدينة طبرق وحدها قرابة 32 شاحنة مليئة بالغاز وما زال المواطنون يعانون نقصه.. فأين تذهب هذه الكمية؟!، وهذا الأمر يرجع لتقصير جهاز الحرس البلدي، فهو المسؤول عن متابعته في عملية توزيعه على المواطنين».

يشار إلى أن المجلس التسييري لبلدية طبرق قام مؤخرًا بإغلاق عدد من المستودعات الخاصة بالغاز عندما تبين ببيع الأسطوانات إلى تجار السوق السوداء بدل المواطنين وإحالة أصحابها للتحقيق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وكيل عام وزارة الصحة يوضح لـ«بوابة الوسط» موقفه من اتهامات مجلس النواب
ليبيا
«الوسط» تحاور الفريق ﻋﻠﻲ ﻛﻨﻪ: الجيش لن يتوحد في غياب الجنوب
ليبيا
هل تنجح «هدنة الأعيان» في تثبيت استقرار العاصمة؟
ليبيا
«جريدة الوسط».. سلامة: مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين خط أحمر
ليبيا
في العدد 166: حملة على سلامة و تفاصيل هدنة «الأعيان»
ليبيا
مليار دولار خسائر إغلاق حقل الشرارة منذ 41 يومًا
ليبيا
أسماء قيادات في «داعش» ضمن كشف التعويضات في سرت
ليبيا
185 قتيلاً و456 مصابًا جراء حوادث السير خلال ديسمبر الماضي
ليبيا
المسماري يؤكد مقتل «أمير تنظيم القاعدة» في شرق ليبيا
ليبيا
تراجع عملات دولية رئيسية في السوق الموازية
ليبيا
«الأحوال المدنية» تُصدر أرقامًا وطنيّة لأرملة القذافي وأبنائها
ليبيا
قيادات مصراتة يطالبون بكشف معرقلي الترتيبات الأمنية والاقتصادية ويرفضون «عسكرة ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على ترتيب 2018 بقائمة الأعوام الأكثر دفئًا