بوالخطابية يطالب عناصر الحرس البلدي طبرق بالانضباط في العمل

رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية. (بوابة الوسط)

طالب رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، كافة العاملين بجهاز الحرس البلدي في المدينة بضرورة الالتزام والانضباط في ممارسة كافة أعمالهم المكلفين بها، محذرًا إياهم من أن البلدية ستضطر إلى «مخاطبة وزارة الحكم المحلي لإيقافهم عن العمل فورًا».

وقال بوالخطابية لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن العاملين بجهاز الحرس البلدي طبرق «لا يعمل منهم إلا عدد قليل جدًّا، وأغلبهم متقاعسون عن العمل ولا يقومون بأعمالهم المكلفين بها في متابعة الأسواق العامة والخاصة والمخابز ومستودعات الغاز وغيرها، مما أربك عمل المجلس التسييري والمجلس البلدي السابق».

وأضاف بوالخطابية أنه خاطب رئيس جهاز الحرس البلدي في طبرق وكافة إداراته «بضرورة إقامة مراكز داخل المدينة لمتابعة كافة المحلات والصيدليات ومستودعات الغاز وغيرها» كما كلف «قوة أمنية بالتنسيق مع مدير الأمن لإغلاق كافة المحال التجارية المخالِفة ومحاسبة ومعاقبة أصحابها قانونيًّا».

وأكد بوالخطابية أن «نجاح أي عمل يكون بالعمل الجماعي، ولا نستطيع أن نحمِّل مدير مستودع طبرق للغاز أي تقصير، ففي اليوم تخرج من المستودع لمدينة طبرق وحدها قرابة 32 شاحنة مليئة بالغاز وما زال المواطنون يعانون نقصه.. فأين تذهب هذه الكمية؟!، وهذا الأمر يرجع لتقصير جهاز الحرس البلدي، فهو المسؤول عن متابعته في عملية توزيعه على المواطنين».

يشار إلى أن المجلس التسييري لبلدية طبرق قام مؤخرًا بإغلاق عدد من المستودعات الخاصة بالغاز عندما تبين ببيع الأسطوانات إلى تجار السوق السوداء بدل المواطنين وإحالة أصحابها للتحقيق.