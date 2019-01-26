السبسي خلال لقائه لافروف: استقرار ليبيا مهم لضمان استقرار شمال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 يناير 2019, 05:21 مساء
لقاء السبسي ووزير الخارجية الروسي في تونس. (الإنترنت)

شدد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، على أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يشكل «عاملاً مهمًّا لضمان استقرار منطقة شمال أفريقيا» مؤكدًا أن بلاده تهدف من خلال مبادرتها الرئاسية بشأن ليبيا إلى حث الليبيين على مواصلة الحوار من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة تضمن تحقيق الاستقرار، والتفرغ لإعمار ليبيا.

وأضاف السبسي خلال لقائه اليوم السبت، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تونس العاصمة، أن بلاده تعتبر تحقيق الاستقرار في ليبيا عاملاً حيويًّا، لضمان أمن واستقرار منطقة شمال أفريقيا، والبحر المتوسط، وفق وسائل إعلام تونسية.

من جانبه، شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على ضرورة تضافر جهود المجموعة الدولية من أجل حث كافة الفرقاء الليبيين على إيجاد تسوية تضمن وحدة ليبيا واستقرارها، تحت مظلة الأمم المتحدة، ومع مراعاة دور ومواقف دول الجوار.

ووصل وزير الخارجية الروسي، صباح اليوم السبت إلى تونس، قادمًا من الرباط، حيث التقى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في إطار جولة من ثلاثة أيام زار خلالها الجزائر والمغرب.

وسبق وعبرت تونس عن استيائها من السياسة الغربية «المتخبطة» في ليبيا، وقالت إنها «السبب في حالة عدم الاستقرار السياسي الذي تعانيه ليبيا، وفي ظهور تنظيم (داعش) داخل ليبيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وكيل عام وزارة الصحة يوضح لـ«بوابة الوسط» موقفه من اتهامات مجلس النواب
ليبيا
«الوسط» تحاور الفريق ﻋﻠﻲ ﻛﻨﻪ: الجيش لن يتوحد في غياب الجنوب
ليبيا
هل تنجح «هدنة الأعيان» في تثبيت استقرار العاصمة؟
ليبيا
«جريدة الوسط».. سلامة: مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين خط أحمر
ليبيا
في العدد 166: حملة على سلامة و تفاصيل هدنة «الأعيان»
ليبيا
مليار دولار خسائر إغلاق حقل الشرارة منذ 41 يومًا
ليبيا
أسماء قيادات في «داعش» ضمن كشف التعويضات في سرت
ليبيا
185 قتيلاً و456 مصابًا جراء حوادث السير خلال ديسمبر الماضي
ليبيا
المسماري يؤكد مقتل «أمير تنظيم القاعدة» في شرق ليبيا
ليبيا
تراجع عملات دولية رئيسية في السوق الموازية
ليبيا
«الأحوال المدنية» تُصدر أرقامًا وطنيّة لأرملة القذافي وأبنائها
ليبيا
قيادات مصراتة يطالبون بكشف معرقلي الترتيبات الأمنية والاقتصادية ويرفضون «عسكرة ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على ترتيب 2018 بقائمة الأعوام الأكثر دفئًا