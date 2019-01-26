السراج في اجتماع رابطة المجالس البلدية: يستحيل القبول بعسكرة الدولة

السراج أثناء كلمته بالاجتماع (حكومة الوفاق)

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج إن المجالس البلدية أتت بإرادة الشعب وعبر صناديق الاقتراع، دليلاً على أن المسار الديمقراطي بدأ يتجسد واقعًا معاشًا، مضيفًا أنه «لا يصح القفز فوق هذه الحقيقة أو الرجوع عنها، ويستحيل القبول بعسكرة الدولة».

جاء ذلك اليوم السبت خلال الاجتماع الدوري للرابطة الوطنية للمجالس البلدية، وحضره السراج حيث أكد أن جرائم الإرهاب وعمليات التصعيد والخروقات الأمنية التي تحاول إجهاض العملية الديمقراطية «لن تثنينا عن المضي قدمًا في هذا المسار الذي ارتضاه الشعب».

وأضاف السراج، في كلمته بالاجتماع الذي عُقد بأحد فنادق العاصمة طرابلس: «إننا نتطلع ونعمل على أن تسود مجتمعنا ثقافة السلام والانتماء والتسامح، والاعتراف بالآخر والقبول بالاختلاف في إطار من الاحترام المتبادل».

وتطرق إلى ما تقوم به حكومة الوفاق الوطني بموازاة جهودها لتحقيق الوفاق السياسي من معالجة لملفات الأمن والاقتصاد والخدمات وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن، معطيًا نبذة عن خطوات تنفيذ الترتيبات الأمنية التي تستهدف إرساء النظام العام، استنادًا على قوات نظامية تعمل وفق معايير مهنية. وأوضح أن هذه الترتيبات تمثل فرصة لبناء مؤسسات أمنية وعسكرية موحدة تحت سلطة مدنية، تعمل بعقيدة الولاء للوطن، والمحافظة على سيادته واستقراره.

وتطرق السراج أيضًا إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي، وما تحقق حتى الآن من نتائج إيجابية لهذا البرنامج تتمثل في تراجع العجز، وتحسن سعر العملة الوطنية، مع ضمان الأمن الغذائي والدوائي.

وأوضح أن الاصلاحات الاقتصادية تعد قاعدة ضرورية لمرحلة البناء والتعمير، مشيرًا إلى أن إنجاح هذه المرحلة تتطلب توفير بيئة مناسبة للتجارة والاستثمار من خلال تشريعات اقتصادية وإدارية ملائمة.

وتحدث رئيس المجلس الرئاسي في كلمته عن دور البلديات في إنجاح برامج الإصلاح، مؤكدًا أنه دور أساسي خاصة في توفير الاحتياجات والخدمات، فهي الأقدر على معرفة احتياجات مناطقها وخيارات مواطنيها التنموية، وقال إنه من هذا المنطلق «تتبنى حكومة الوفاق الوطني مبدأ اللامركزية لتحقيق ما نصبو إليه جميعًا من عدالة اجتماعية وتوزيع عادل للثروة في إطار الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة».

وأكد السراج أن حكومة الوفاق ستقدم كل ما يمكن من مساعدات لجميع البلديات في كافة المناطق دون استثناء، وتوسيع صلاحياتها، وتخصيص ميزانيات كافية لها، لتؤدي دورها الحيوي الهام بتناغم وتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والجهات المعنية الأخرى.

حضر الاجتماع وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، وأعضاء الرابطة من عمداء وأعضاء مجالس بلدية بمختلف مناطق ليبيا، حيث ألقيت في بدايته كلمات لمسؤولي الرابطة عبد الرؤوف بيت المال، وحسين الزوادي، ومحمد الحراري.

كما تحدث وزير الحكم المحلي، حيث رحبوا في كلماتهم بمشاركة السراج في هذا الملتقى، وشملت الكلمات نبذة عن أعمال الرابطة وأهدافها التي تشمل تعزيز دور المجالس البلدية في مجال التنمية، والمساهمة في وضع رؤية لبرنامج تنموي اقتصادي اجتماعي وثقافي للبلديات وعملية التنسيق بين البلديات ووزارة الحكم المحلي.