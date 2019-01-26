لافروف: ليبيا لا تزال مصدر قلق لروسيا وتونس

وزيرا الخارجية التونسي الجهيناوي ونظيره الروسي لافروف. (الإنترنت)

قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، اليوم السبت، إن «ليبيا لا تزال مصدر قلق لكل من روسيا وتونس، إذ تعاني من عدة أزمات داخلية أهمها الإرهاب».

وأوضح لافروف، عقب لقائه وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، أن «اللقاء تركز على التطورات في ليبيا، حيث لاتزال هناك كثير من الأزمات القائمة، بينها التهديد الإرهابي الذي تعاني منه تونس بدورها»، وفق ما نقلت وكالة «تاس» الروسية.

وأشار الوزير الروسي إلى أنه ونظيره التونسي اتفقا على تعزيز التعاون الثنائي، خصوصًا في الجهود المشتركة لمكافحة «الإرهاب» في المنطقة.

وقال: «اتفقنا اليوم على تعزيز التعاون الثنائي حول مكافحة الإرهاب، في إطار الأمم المتحدة ومساعيها، وخلال العلاقات والروابط الثنائية».

ووصل وزير الخارجية الروسي، صباح اليوم السبت إلى تونس، قادمًا من الرباط حيث التقى وزير الخارجية الغربي ناصر بوريطة، في إطار جولة من ثلاثة أيام زار خلالها الجزائر والمغرب.

وسبق وعبّـرت تونس عن استيائها من السياسة الغربية «المتخبطة» في ليبيا، وقالت إنها «السبب في حالة عدم الاستقرار السياسي الذي تعاني منه ليبيا، وفي ظهور تنظيم (داعش) داخل ليبيا».