نشرة الأمطار: 19 يومًا ممطرًا في المرج والبيضاء خلال ديسمبر

أمطار غزيرة في البيضاء، 14 ديسمبر 2018 (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم السبت، ملخصًا لنشرة الأمطار عن شهر ديسمبر الماضي، أظهرت أن أكبر عدد من الأيام الممطرة بلــغ 19 يومًا في محطتي أرصاد المرج والبيضاء.

وأظهرت النشرة بالنسبة للوضع الجوي، وقوع مناطق الساحل الليبي والجيل الغربي تحت تأثير منخفضات جوية خلال ديسمبر، أهمها كان في أول ديسمبر و 15 و 25 ديسمبر، وكان تأثير ذلك سقوط أمطار على شمال الساحل الليبي والجبل الغربي.

وقال المركز في الملخص الإحصائي للنشرة إن عدد المحطات التي هطلت بها أمطار وتم الحصول على قياساتها بلغ 39 محطة أمطار