نشرة الأمطار: 19 يومًا ممطرًا في المرج والبيضاء خلال ديسمبر

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم السبت، ملخصًا لنشرة الأمطار عن شهر ديسمبر الماضي، أظهرت أن أكبر عدد من الأيام الممطرة بلــغ 19 يومًا في محطتي أرصاد المرج والبيضاء.
وأظهرت النشرة بالنسبة للوضع الجوي، وقوع مناطق الساحل الليبي والجيل الغربي تحت تأثير منخفضات جوية خلال ديسمبر، أهمها كان في أول ديسمبر و 15 و 25 ديسمبر، وكان تأثير ذلك سقوط أمطار على شمال الساحل الليبي والجبل الغربي.
وقال المركز في الملخص الإحصائي للنشرة إن عدد المحطات التي هطلت بها أمطار وتم الحصول على قياساتها بلغ 39 محطة أمطار
وفيما يلي توزيع كمية الأمطار حسب محطات القياس:
ـ تراوحت كميات الهطول الشهرية بين 170.6 ملم في محطة البيضاء الأرصاد و 1.0 ملم في مطار بني وليد.
ـ أعلى كمية يومية هطلت كانت 55.0 ملم في مطار بنينا كانت يوم 4 ديسمبر.
ـ عدد المحطات التي حسب لها المعدل الشهري بلغ 18 محطة، و تجاوزت 6 محطات معدلها الشهري.
ـ عدد المحطات التي حسب لها المعدل التراكمي 17 محطة، وتجاوزت 8 محطات معدلها التراكمي.
ـ كان أكبر عدد للأيام الممطرة 19 يوما وذلك في محطة المرج الأرصاد ، والبيضاء الأرصاد