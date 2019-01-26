الفلاح ينفي تصريحات عقوب: لم تطلب أي جهة التحقيق معي

مستشفى الأطفال في بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

نفى مدير مستشفى الأطفال في بنغازي الدكتور مفتاح الفلاح، تصريحات وكيل وزارة الصحة في الحكومة الموقتة سعد عقوب بشأن إيقافه عن العمل بقرار من هيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح الفلاح، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن «هذا الأمر غير صحيح، بل على العكس، فإن هيئة الرقابة الإدارية طالبت وكيل الوزارة بسحب قرار إيقافه عن العمل وأوصت برجوعه لسابق عمله».

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وزود الفلاح «بوابة الوسط» بمراسلات رسمية صادرة عن رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي تؤكد عدم إيقافه عن العمل من قبل هيئة الرقابة الإدارية وصدور كتاب يطالب عقوب بالعدول عن قرار الإيقاف وإعادته مديرًا لمستشفى الأطفال.

وأشار إلى أنه توجه بالمستندات التي بحوزته إلى القضاء، حيث أصدرت محكمة استئناف بنغازي حكمًا مستعجلًا بإلغاء قرار الإيقاف وعودته لسابق عمله، وهو ما لم ينفذه وكيل وزارة الصحة بالموقتة، بحسب الفلاح.

وحول ملف المساءلة بالرقابة الإدارية خلال توليه مهام مدير مستشفى الأطفال، قال الفلاح إن الأمر يتعلق بتكليف موظف بمهام إدارية خدمية وليس هناك أي مساءلة عن إجراءات أوتجاوزات مالية، مشيرًا إلى أنه جرى تزويد هيئة الرقابة بالإجابات والردود حول الموضوع والتي أقرت بعدم وجود تجاوز أو تقصير لتكليف موظف بمهام خدمية أو تعارض مع القانون واللوائح بالخصوص».

وأكد الفلاح أنه «في الوقت الحالي لم تطلب أي جهة التحقيق معه أومساءلته، بعكس تصريحات وكيل وزارة الصحة».

واتهمت لجنة الصحة بمجلس النواب في مذكرة الإحالة للنائب العام وكيل وزارة الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب بعدم تطبيق ثلاثة أحكام قضائية صدرت من قبل محاكم استئناف ومحكمة عليا في ثلاثة أماكن مختلفة.

وقالت إنها اكتشفت «مخالفات جسيمة ترتقي إلى مستوى المخالفات الجنائية وإنكار الحقوق والاعتداء على سلطة القضاء وهيبته من قبل الوكيل»، الذي لم يلتزم بتنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ ما اعتبرته «سابقة خطيرة تدل على ازدراء القضاء وتسفيه أحكامه وعدم احترامه»، فيما نفى عقوب هذه الاتهامات قائلًا، إنه «لا يستبعد وجود مكيدة» وفقًا لقوله.

وقال إن «مدير مستشفي الأطفال بنغازي مفتاح الفلاح أوقف عن العمل من قبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية وهو رهن التحقيق»، مطالبًا «مجلس النواب ومكتب النائب العام بأن يقفا على الأسباب الحقيقية التي تسببت في إيقاف مدير المستشفى المذكور وكذلك الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة حياله».