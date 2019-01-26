السوق الموازية: استقرار الدولار وارتفاع اليورو والاسترليني أمام الدينار

ارتفعت العملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الموازية أمام الدينار الليبي في بداية تعاملات اليوم السبت، إذ صعد الجنيه الإسترليني إلى 5.60 دينار، بزيادة عشرة قروش، مقابل 5.50 دينار نهاية الأسبوع الماضي.

وكذلك زادت العملة الأوروبية الموحدة، لتفتح اليوم على 4.96 دينار مقابل 4.94 دينار أول من أمس، في حين لم تشهد العملة الأميركية تغيرًا عما سجلته الخميس، إذ افتتح الدولار التعاملات عند 4.37 دينار.

كما استقرت الليرة التركية اليوم عند 0.83 دينار دون تغيير عن إغلاق الخميس، بينما تراجع الدينار التونسي أمام العملة الوطنية إلى 1.40 دينار، مقابل 1.42 دينار.