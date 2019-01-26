جامعة طرابلس توقع اتفاقية مع «الفاو» لمكافحة الأوبئة والأمراض المميتة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 يناير 2019, 01:10 مساء
كلية الطب بجامعة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

وقع رئيس جامعة طرابلس الدكتور نبيل النطاح، اتفاقية تعاون مع منظمة «الفاو» للأغذية والأدوية التابعة للأمم المتحدة، بحضور الدكتور عبد الناصر ديهوم المنسق الإقليمي لمشروع دعم خطط الطوارئ لمكافحة الأوبئة والأمراض المميتة المشتركة والمتمثلة في إنفلونزا الطيور، حمى الوادي المتصدع، والسعار (الكلب) في ليبيا.

ونصت الاتفاقية على تقوية مراكز المتابعة والترصد والكشف والتدخل للخدمات البيطرية على مستوى ليبيا ومحيطها بمختلف المناطق، وتحسين صحة القطعان الحيوانية وحماية الإنسان من الأمراض المشتركة وتعريف المواطنين بخطورة هذه الأمراض، بحسب وكالة الأنباء الليبية «وال».

كما نصت على تحديد مستوى الأمراض عن طريق الترصد الإيجابي والسلبي ومتابعة الحالات المشتبه بها، وتحصين الحيوانات المستهدفة، وتدريب البيطريين والفنيين من خلال ورش العمل والتدريب الخاص والمستهدف، وإعطاء معلومات للتواصل والتركيز على الأشخاص المعرضين للخطر.

ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية حيّز التنفيذ بداية من شهر فبرايرالقادم وحتى الخامس عشر من شهر يونيو 2019.

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