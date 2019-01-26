وزير العمل المفوض لـ«الوسط»: 12 مبادرة لمواجهة البطالة في 2019

منذ اندلاع ثورة السابع عشر من فبراير، وما واكبها من أزمات وتطورات سياسية وأمنية بالغة التعقيد، تراكمت مشكلات سوق العمل في البلاد، ليعاني من تراجع في فرص التوظيف والتدريب.

وزير العمل بحكومة الوفاق الوطني المهدي الأمين، يستعرض في هذا الحوار الذي اختص به «الوسط» المشكلات والتحديات التي تواجه قطاع العمل والتشغيل، ويشرح خطط حكومة الوفاق في هذا السياق.

وكشف في الحوار عن عزم الوزارة إقامة 12 مبادرة هذا العام لمواجهة البطالة، منها إعادة تفعيل الصندوق المالي لمنح قروض صغيرة الأمد للشباب، مشيرًا إلى أن الوزارة تتوصل مع الشباب من أجل خلق برامج تطوير ذاتي.. وإلى نص الحوار:

● ما الملامح العامة لسوق العمل في ليبيا الآن ..؟

سوق العمل الليبي كبير ومتنوع، ويحتاج عناصر وطنية ليبية وأجنبية لفترة طويلة قادمة، لكن الوزارة تركز على سبل إتاحة الفرص للعناصر الليبية.

● وماذا عن الوظائف والتخصصات التي تعاني من نقص في الكوادر ..؟

سوق العمل يحتاج بشكل كبير إلى عمالة فنية ماهرة والأيدي العاملة أغلبها أجنبية، وتبدو الحاجة ماسة إلى عمال في مجالات الكهرباء، واللحام، والنجارة، والبناء والتشييد، وصيانة الأجهزة الإلكترونية والتكييف والتبريد، ومعدات الري والزراعة، وبعض التخصصات مثل تصنيع الأبواب والرسم على الزجاج والحلاقة، والمزين النسائي. كما يحتاج السوق الليبي إلى الأطقم الطبية والهندسية بمختلف تخصصاتها مثل النفطية والعمالة البحرية.

● لكن قطاع الصحة من أبرز القطاعات التي تواجه نقصاً حادًا في الخبرات ..؟

- قطاع الصحة يحتاج إلى أعداد هائلة من الأطقم الطبية من أطباء، وأطباء مساعدين، وفنيين، وأطقم تمريض، وتمريض مساعد، وهوما يتطلب تدريبًا ورفعًا للمستوى التعليمي لخريجي الكليات والمعاهد الطبية وهذا سوف تقوم به وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الصحة لكن نحن بحاجة إلى كوادرأجنبية متخصصة .

● تسببت الأزمات التي تعيشها البلاد منذ سنوات في مضاعفة أعداد العاطلين عن العمل، ما هي خططكم للتغلب على هذه الأزمة ..؟

نعم، هناك أعداد كبيرة عاطلة عن العمل إلى جانب التكدس في الوظائف العمومية، وهناك 12 مبادرة سوف ترى النور هذا العام، منها إعادة تفعيل الصندوق المالي لمنح قروض صغيرة الأمد للشباب، كما تم تفعيل صندوق تنمية الموارد البشرية، والوزارة تحاول خلق فرص جاذبة للشباب، إيمانًا بأن سوق العمل هو المنقذ الوحيد من الجريمة المنظمة، والانخراط في التهريب وتجارة البشر، وغيرها من الأعمال غير المشروعة.

● لا تزال عشرات المشروعات والمصانع متوقفة عن العمل منذ سنوات، كيف يمكن إعادة الحياة لهذه المشروعات لتحريك عجلة الاقتصاد الليبي على المدى القريب ..؟

ملف المشروعات والمصانع المتوقفة في عهدة وزارة الاقتصاد والصناعة، وهناك لجنة مشتركة للتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة من إيجاد كيفية إعادة العمل بتلك المصانع المتوقفة من حيث الكوادر التدريبيبة، وهناك خطة متوسطة المدى مع وزارة الاقتصاد.

● كيف تتغلبون على أزمة التدريب التي يعاني منها أغلب الشباب الليبي ..؟

الوزارة تركز على تدريب الشباب ورفع كفاءتهم وصقل مهاراتهم، وتغرس فى أنفسهم قدرة العطاء، وتركز على أن تكون التدريبات محلية داخل ليبيا وهي تحتاج فقط أموالًا بسيطة. وفي هذا السياق، تهتم الوزارة بتدريب مدربين ليبيين لخلق كوادر متميزه ليبية، إلى جانب تدريب الموظفين فى جميع المؤسسات الحكومية، والشباب الباحثين عن العمل.

وهناك تدريبات «ريادة الأعمال» لخلق سوق عمل بديل للقطاع الحكومي، وإتاحة الفرصة للسوق الخاص، وفي هذا السياق فإن هدفنا هو خلق شراكة بين القطاع العام والخاص، وتنظيم استجلاب العمالة عن طريق وزارة العمل.

● على ذكر ريادة الأعمال فإن أغلب تجارب الدول النامية قامت على دعم المبادرات الفردية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، فهل لديكم صندوق أو برنامج من هذا النوع ..؟

وزارة العمل تمتلك صندوق التمويلات المالية، ولديها برنامج بالشراكة مع وزارات الاقتصاد والمالية والتخطيط، وهذا البرنامج الوطني بدعم من المصارف التجارية وشركات التمويل، كما أن وزارة الاقتصاد تنفذ 4 برامج جديدة لدعم الشباب .

● كيف يمكن تطبيق مشروع تدريب وتمكين الشباب الذي تتبناه الوزارة ..؟

تستعد الوزارة لإطلاق مشروع وطني كبير وهو «تمكين ودعم الشباب» ويستهدف شباب الخريجين، وفي هذا السياق جرى تفعيل إدارة التكوين والتعليم المهني التي تحوي جميع التخصصات.

● وكيف تتعاطى الوزارة مع مبادرات بعض الشباب المقبلين على إقامة المشروعات ...؟

وزارة العمل تتواصل مع الشباب من أجل خلق برامج تطوير ذاتي، وخلال ورش العمل والمؤتمرات الشبابية ولمست خلالها أن الشباب يمتلكون أفكارًا رائعة، وأنهم متحمسون ومتحررون من الجهوية والقبلية والتطرف، ويحتاجون إلى دعم وتأهيل فقط.

● لكل مدينة ومنطقة ليبية خصائصها المميزة، فهل يمكن العمل على دعم شباب كل منطقة لإقامة مشروعات محلية تخدم سكان تلك المناطق ..؟

كنت في زيارة مؤخرًا إلى الجنوب الليبي بطابعه الخاص جدًا، والتقينا بمكاتب العمل بكل مناطق الجنوب، ودرسنا مراكز التدريب، وقمنا بتوأمة مع مركز الشباب والتدريب و تطوير الأعمال لتدريب جميع الفئات الشبابية من جميع بلديات الجنوب.

وركزنا كذلك على سبل تطوير السوق الزراعي، وهناك رؤية لدورات تدريبية في مجال الطاقة الشمسية والتي يعد الجنوب بيئة مناسبة لها، إلى جانب تدريبات للنفط فى حوض مرزق وأوباري، وخطط تدريبية على تربية النحل.

● سبق وتحدثتم عن مؤتمر جامع للشباب الليبي، يلم شمل الجميع دون تمييز أو تهميش، ما أهداف هذا المؤتمر ..؟

خلق مناخ للقاء بين الشباب من كافة شرق وغرب وجنوب البلاد. نتطلع الى فرصة لجمع شباب ليبيا فى مكان واحد له رؤية واحدة و يؤمن بدولة مدنية دولة ديمقراطية تعترف بالجميع وحق المواطنة، وعندما نقول شباب نقصد ذكورًا وإناثًا.