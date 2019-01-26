رياح قوية على السواحل الليبية وسحب رعدية فوق بنغازي والجبل الأخضر

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح غربية إلى شمالية غربية على الساحل الغربي، وتكون قوية جنوبية غربية إلى غربية على الساحل الشرقي ، بسرعة تتراوح بين 25 و 30 عقدة، مع ارتفاع الموج إلى أربعة أمتار.
وقال المركز في نشرة الصيد البحري الصادرة اليوم السبت، إن هناك فرصة لسقوط أمطار متغرقة على الساحل من سرت إلى طبرق قد يتخللها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا على بنغازي والجبل الأخضر.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
ـ تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها خلايا سحب رعدية.
الرياح غربية إلى شمالية غربية (شرش)، تتراوح سرعتها بين 15 إلى 30 عقدة.
ـ ارتفاع الموج يتراوح بين 2.5 إلى 3.5 متر، ولا يتجاوز مترين على ساحل زوارة.
البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج، على ساحل زوارة ومضطرب إلى قليل الاضطراب على باقي الساحل.
ـ درجة حرارة سطح البحر ما بين 14 إلى 15 درجة مئوية.
ـ الرؤية متوسطة إلى ضعيفة اليوم بسبب الأمطار واضطراب البحر.
الساحل من سرت إلى طبرق
ـ السماء مغطاة جزئيًا إلى كليًا بالسحب مع فرصة سقوط الأمطار
ـ أمطار متفرقة قد يتخللها من السحب الرعدية أحيانًا على بنغازي والجبل الأخضر.
ـ الرياح غربية تتحول غدًا الأحد إلى شمالية غربية على الساحل الممتد من راس لانوف إلى درنة، بينما تكون جنوبية غربية على ساحل طبرق وسرعتها ما بين 15 إلى 30 عقدة.
ـ البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 إلى 4 أمتار.
ـ الرؤية متوسطة إلى ضعيفة بسبب الأمطار واضطراب البحر، ودرجة حرارة سطح البحر ما بين 14 ـ 15 درجة.