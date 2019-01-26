الأسرة الليبية بحاجة إلى 2000 دينار شهريا لمواجهة ارتفاع الأسعار

قال اقتصادي ليبي إن كل أسرة بحاجة إلى ما يعادل 505 دولارات لتبقى على حد الكفاف الغذائي، وهو ما يعني أن الأسرة الليبية ستحتاج إلى 2000 دينار شهريا لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي تصاعد منذ العام 2011، وحتى الآن.

وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة طرابلس أحمد أبولسين إلى ارتفاع معدلات التضخم، مؤكدا لـ«الوسط» أن الاحصائيات المعلن عنها تحتاج الى مراجعة، فالأسعار لم تنخفض باستثناء بعض السلع الكمالية، بل اختفت عربات توزيع السلع بالدولار المدعوم «1.4دينار»، و زادت أسعار السلع الأساسية التي هي لب التضخم، الأمر الذي يتطلب رفع معدل الأجر الحقيقي.

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وتتراوح معدلات التضخم الآمنة ما بين 3% إلى 5%، إلا أن الحد الأدنى للأجور البالغ 450 دينارا لم يشهد أي تعديل منذ عام 2011.

وأضاف أبو لسين أن أسعار الدواء والغذاء ارتفعت بسبب رسوم مبيعات النقد الأجنبي مع فرض رسوم بيع العملة الأجنبية بنسبة 183% على سعرها الرسمي، دون توفير دعم نقدي أو حتى علاوة الأبناء المتأخرة عن صرفها منذ سنوات.

فيما قال الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري إن أصحاب المرتبات والأجور تتآكل دخولهم أمام ارتفاع الأسعار، وهم أكبر المتضررين من ارتفاع التضخم، إذ أن أجورهم الإسمية تبقى ثابتة، بينما في الحقيقة تتناقص أجورهم الحقيقية بفعل انخفاض قوتها الشرائية.

ودعا الفيتوري إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات النقدية الكفيلة باستقرار المستوى العام للأسعار ، وأشار إلى نجاح المصرف المركزى فى التصدى سابقا لهذه الظاهرة خلال العقد الأول من هذا القرن، عندما خفض معدل التضخم إلى مادون 3%. وتساءل قائلا: «هل يستطيع المصرف المركزى فعل ذلك مرة أخرى وتخليص الناس من نار الأسعار».

وأظهرت بيانات رسمية تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في ليبيا إلى 9.8 % في العام 2018، مقابل 28.5% في العام 2017، في معدل لم تشهده البلاد منذ العام 2015.

وذكرت تقديرات مصلحة التعداد والإحصاء التابعة لوزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني، أن معدل التضخم بدأ بالانخفاض إلى 19.5% خلال الربع الأول من العام 2018، ثم إلى 11.6% خلال الربع الثاني، وصولا إلى 9.5% في الربع الثالث، لكنه أصبح بالسالب في الربع الرابع من العام الماضي عندما سجل -1.2%.

وفي سبتمبر الماضي أظهرت دراسة لمصرف ليبيا المركزي عن التضخم والأرقام القياسية لأسعار المستهلك، أن أسعار المستهلك حققت ارتفاعا ملحوظا خلال عامي 2016 و2017.

ورصدت الدراسة اتجاها تصاعديا مرتفعا في الأرقام القياسية لأسعار المستهلك (باستخدام سنة 2003 كسنة أساس)، إذ ارتفعت من 231.9 في عام 2016 إلى 297.9 في عام 2017 و 323.4 في الربع الأول من العام الجاري (2018)، لتسجل تضخما نسبته 19.5%.

وحول ما إذا كانت هذه المقارنات بالأسعار الثابتة أم الجارية، أوضح رئيس قسم الإحصاءات الاقتصادية بمصلحة الإحصاء والتعداد معاد البتي أن معدل النمو بالسالب للربع الرابع من العام الماضي بالمقارنة مع الربع الأخير من العام 2017 أي بالأسعار الجارية فقط، وقال «لا توجد أسعار ثابتة منذ العام 2003 حتى تجري المقارنة بها بشأن الأسعار ومعدلات التضخم».

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