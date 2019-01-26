روسيا تحذر من تحديد مواعيد نهائية لانتخابات ليبيا: يجب الاتفاق أولًا على حل سياسي

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن تحديد مواعيد نهائية للانتخابات في ليبيا ليس تحركًا بناءً، لأن على الأطراف السياسية أن تتفق أولًا على حل سياسي لإنهاء الصراع في البلاد.

وقالت وكالة «رويترز»، إن «تصريحات الوزير الروسي تثير الشكوك فيما إذا كانت ليبيا بوسعها إجراء انتخابات برلمانية أورئاسية بحلول يونيو كما تريد الأمم المتحدة وقوى غربية».

وقال لافروف بعد محادثات في الرباط مع نظيره المغربي ناصر بوريطة: «سلطنا الضوء مرارًا على السمة غير البناءة في تحديد مواعيد نهائية في ليبيا»، مضيفًا أن «الليبيين يحتاجون للاتفاق أولًا على قواعد الانتخابات».

وبموجب خُطة فرنسية، كان من المفترض أن تجري ليبيا انتخابات عامة يوم 10 ديسمبر الماضي لكن جرى التخلي عن هذه الخطة بسبب اشتباكات طرابلس وعدم تحقق تقدم على أرض الواقع لإيجاد حل سياسي، بحسب «رويترز».

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في نوفمبر قال إنه يأمل في إجراء الانتخابات بحلول يونيو، لكن لم يتم سنُّ قوانين أو وضع إطار دستوري لإجراء الانتخابات.