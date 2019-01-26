حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت (26 يناير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يبقى الطقس متقلبًا اليوم على مناطق شمال ليبيا مصحوبًا برياح نشطة إلى قوية أحيانًا وباردة نسبيًا.

كما توقع المركز، في بيان صادر عنه اليوم، سقوط أمطار متفرقة مع سحب رعدية، فيما تنقشع السحب الممطرة تدريجيًا من مساء اليوم ويوم الغد.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على بعض المناطق الساحلية، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعــة تصل أحيانًا إلى (60) كم / س، فيما تتراوح درجات الحــرارة القصوى بين ( 13 – 17 ) مْ ولا تتجاوز ( 11 ) مْ على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:

سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعــة قد تصل إلى ( 60 ) كم / س، فيما تتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين (13-17) مْ ولا تتجاوز (11) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (14- 18)مْ وتسجل ارتفاعًا بسيطًا بداية من يوم الغد.

الكفرة - تازربو - السرير:

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين (18- 22) مْ وتسجل انخفاضًا بسيطًا يوم الغد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على مدن ومناطق ليبيا: