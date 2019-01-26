حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت (26 يناير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يبقى الطقس متقلبًا اليوم على مناطق شمال ليبيا مصحوبًا برياح نشطة إلى قوية أحيانًا وباردة نسبيًا.
كما توقع المركز، في بيان صادر عنه اليوم، سقوط أمطار متفرقة مع سحب رعدية، فيما تنقشع السحب الممطرة تدريجيًا من مساء اليوم ويوم الغد.
رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على بعض المناطق الساحلية، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعــة تصل أحيانًا إلى (60) كم / س، فيما تتراوح درجات الحــرارة القصوى بين ( 13 – 17 ) مْ ولا تتجاوز ( 11 ) مْ على المرتفعات الجبلية.
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:
سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعــة قد تصل إلى ( 60 ) كم / س، فيما تتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين (13-17) مْ ولا تتجاوز (11) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة:
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (14- 18)مْ وتسجل ارتفاعًا بسيطًا بداية من يوم الغد.
الكفرة - تازربو - السرير:
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين (18- 22) مْ وتسجل انخفاضًا بسيطًا يوم الغد.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على مدن ومناطق ليبيا:
|
المدينة
|
درجة الحرارة الصغرى
(م)اليوم
|
درجة الحرارة العظمي (م)اليوم
|
طقس اليوم
|
درجة الحرارة الصغرى (م) غدا
|
درجة الحرارة العظمي (م) غدا
|
طقس يوم الغد
|
زوارة
|
06
|
13
|
رياح نشطة
|
07
|
16
|
قليلة السحب
|
طرابلس
|
06
|
13
|
رياح نشطة / مصحوبة بأمطار
|
08
|
16
|
قليلة السحب
|
العزيزية
|
06
|
13
|
رياح نشطة / مصحوبة بأمطار
|
06
|
16
|
قليلة السحب
|
الزاوية
|
06
|
13
|
رياح نشطة / مصحوبة بأمطار
|
08
|
15
|
قليلة السحب
|
الخمس
|
06
|
14
|
رياح نشطة / مصحوبة بأمطار
|
08
|
16
|
قليلة السحب
|
مصراتة
|
07
|
14
|
رياح نشطة / مصحوبة بأمطار
|
08
|
16
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
سرت
|
07
|
15
|
رياح نشطة / مصحوبة بأمطار
|
09
|
16
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
نالوت
|
00
|
09
|
رياح نشطة
|
01
|
11
|
صافية إلى قليلة السحب
|
يفرن
|
00
|
08
|
رياح نشطة
|
01
|
10
|
صافية إلى قليلة السحب
|
غريان
|
01
|
09
|
رياح نشطة
|
03
|
11
|
صافية إلى قليلة السحب
|
ترهونة
|
02
|
11
|
رياح نشطة
|
03
|
13
|
صافية إلى قليلة السحب
|
بني وليد
|
03
|
14
|
رياح نشطة
|
05
|
16
|
صافية إلى قليلة السحب
|
مزده
|
04
|
11
|
رياح نشطة
|
03
|
14
|
صافية إلى قليلة السحب
|
أبونجيم
|
04
|
15
|
صافية إلى قليلة السحب
|
08
|
16
|
صافية إلى قليلة السحب
|
القريات
|
04
|
14
|
صافية إلى قليلة السحب
|
04
|
16
|
صافية إلى قليلة السحب
|
هون
|
03
|
15
|
صافية إلى قليلة السحب
|
06
|
16
|
صافية إلى قليلة السحب
|
غدامس
|
05
|
16
|
صافية إلى قليلة السحب
|
07
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
أوباري
|
04
|
16
|
صافية إلى قليلة السحب
|
09
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
سبها
|
04
|
15
|
صافية إلى قليلة السحب
|
07
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
مرزق
|
05
|
16
|
صافية إلى قليلة السحب
|
07
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
القطرون
|
04
|
15
|
صافية إلى قليلة السحب
|
04
|
16
|
صافية إلى قليلة السحب
|
غات
|
05
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
06
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
رأس لأنوف
|
08
|
15
|
رياح نشطة / مصحوبة بأمطار
|
08
|
16
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
البريقة
|
07
|
15
|
رياح نشطة / مصحوبة بأمطار
|
08
|
15
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
إجدابيا
|
07
|
15
|
رياح نشطة / مصحوبة بأمطار
|
07
|
15
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
بنغازي
|
08
|
14
|
رياح نشطة / مصحوبة بأمطار
|
06
|
14
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
المرج
|
05
|
12
|
رياح نشطة / مصحوبة بأمطار
|
03
|
11
|
فرصة لسقوط أمطار
|
البيضاء
|
04
|
11
|
رياح نشطة / مصحوبة بأمطار
|
02
|
10
|
فرصة لسقوط أمطار
|
شحات
|
03
|
11
|
رياح نشطة / مصحوبة بأمطار
|
01
|
10
|
فرصة لسقوط أمطار
|
درنة
|
06
|
15
|
رياح نشطة / مصحوبة بأمطار
|
05
|
14
|
فرصة لسقوط أمطار
|
طبرق
|
06
|
15
|
رياح نشطة / مصحوبة بأمطار
|
06
|
15
|
فرصة لسقوط أمطار
|
جالو
|
05
|
16
|
قليلة السحب
|
03
|
15
|
صافية إلى قليلة السحب
|
الجغبوب
|
06
|
16
|
قليلة السحب
|
04
|
15
|
صافية إلى قليلة السحب
|
السرير
|
07
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
04
|
16
|
صافية إلى قليلة السحب
|
تازربو
|
08
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
05
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
الكفرة
|
10
|
22
|
صافية إلى قليلة السحب
|
08
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب