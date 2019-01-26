تعليم الوفاق: واقع العملية التعليمية في ليبيا «سيء».. ويمكننا تحسينه بشكل عام

وكيل وزارة التعليم عادل جمعة خلال احتفالية الوزارة بيوم المعلم الدولي. (صورة من تعليم الوفاق)

قال وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني عادل جمعة، إن واقع العملية التعليمية في ليبيا «مازال سيئًا»، مؤكداً أنه «بجهودنا جميعاً يمكننا تغيير هذا الواقع وإصلاحه وتحسين جودة التعليم بشكل عام»،

جاء ذلك خلال كلمة جمعة، خلال احتفالية نظمها الخميس، المركز العام للتدريب وتطوير التعليم بالتعاون مع اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم وإدارة التخطيط والاستراتيجيات بالوزارة، لإحياء اليوم الدولي للتعليم، الذي أقرته الأمم المتحدة في الثالث من شهر ديسمبر من العام الماضي 2018، والذي أعلنت فيه بأن يكون يوم 24 يناير من كل عام عيداً دولياً للتعليم.

وقالت وزارة التعليم، في بيان صادر عنها مساء الجمعة، إن وكيل الوزارة جمعة أوضح، أنه «ومن خلال مشاركة وزارة التعليم في المؤتمر العالمي للتعليم الذي عقد ببروكسل ببلجيكا شهر ديسمبر الماضي، وضع وزير التعليم الدكتور عثمان عبد الجليل، العالم في صورة الإجراءات والإصلاحات التي تبنتها الوزارة لتحسين جودة التعليم ولتطوير المنظومة التعليمية في بلاده، والتي برهنت على أن الوزارة بتلك الخطوات تسير نحو تحقيق أهداف البرنامج العالمي 2030 للتنمية المستدامة الذي أعلنته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو ) في سنة 2015».

وأطلقت وزارة التعليم بالتعاون مع الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات والهيئة العامة للمعلومات ومفوضية الكشاف والمرشدات ومصرف الدم المركزي والشركة العامة للكهرباء والهلال الأحمر – طرابلس والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، حملة للرعاية المتكاملة بعنوان (الرعاية الشاملة .. رعاية شاملة) تحت شعار «حامل المسك»، في إطار التعاون والتكامل بين وزارة التعليم ومؤسسات الدولة للقطاع العام والخاص من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأكدت مدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم مسعودة الأسود في كلمتها التي ألقتها بالمناسبة، أن «مكانة التعليم في بلادنا كانت دائماً وستظل عالية سامقة، مؤكدة بأننا كشعب عظيم يملك إرادة راشدة لم يهن يوماً العلم ولا العلماء سنحفظ لها مقامها ونحترم من يصعد فيها الدرجات وينال فيها العلامات».

وناشدت الأسود، مؤسسات المجتمع المدني وكل القطاعات الحكومية الأخرى التي خرجت من عباءة التعليم بحسب وصفها، التعاون والتآزر والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحريك عجلة التنمية في بلادها، قائلة: «هاتوا أيديكم لتقوى قبضتنا ،هاتوا سواعدكم لتساندوا قوتنا فالعمل بروح الفريق هدفنا والوصول إلى رفعة الوطن غايتنا».

احتفالية الوزارة بيوم المعلم الدولي. (صورة من تعليم الوفاق)