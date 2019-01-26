وزير «تعليم الموقتة» يُسلم مجلس النواب تعديل قانون الجامعات الجديد

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | السبت 26 يناير 2019, 09:42 صباحا
وزير التعليم في الحكومة الموقتة الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز. (أرشيفية: الإنترنت)

سلم وزير التعليم في الحكومة الموقتة الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز، تعديل قانون الجامعات الجديد إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بحضور عدد من المجلس الأعلى للجامعات الليبية.

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وقال المكتب الإعلامي للوزارة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن مراسم تسليم تعديل القانون حضرها رئيس جامعة بنغازي وعمر المختار وأعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، حيث تضمن التعديل كافة الملاحظات المحالة من قبل الجامعات الليبية بمختلف المناطق في ربوع البلاد.

ويعترض أعضاء هيئة التدريس على البند الذي ينص على «فصل العضو الذي لم يحصل على دكتوراه خلال ست سنوات»، لافتاً إلى أن هذا البند «لم يراعِ قلة السيولة وإيقاف قرارات الإيفاد وتجميدها»، مشيراً إلى أن القانون لم يتضمن بنوداً تدعم الأستاذ الليبي من تأمين صحي وتعديل رواتب وصرف مستحقات.

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