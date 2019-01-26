الكتيبة 128 مشاة تعتذر لقبائل الجنوب عن تصرف أحد عناصرها: سينال العقوبة على فعلته

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 يناير 2019, 08:55 صباحا
أحد عناصر الكتيبة 128 مشاة. (الإنترنت)

وجهت الكتيبة 128 مشاة رسالة إلى قبائل الجنوب الليبي، اعتذرت فيها عما قالت إنها «ممارسات فردية لأحد أفراد الكتيبة الذي لا يمثل إلا نفسه».

وقال آمر الكتيبة حسين معتوق الزادمة: «نعتذر باسم آمر الكتيبة وأفرادها من ضباط وضباط صف ومتطوعين عما بدر من أحد أفراد الكتيبة الذي لا يمثل إلا نفسه فقط، وسوف ينال العقوبة على فعلته»، مشيرًا إلى أن «هذه ليست أخلاق القوات المسلحة ولا يمثلها أشخاص والكل تحت القانون».

اقرأ أيضًا: قوات الجيش تسيطر على تسعة مواقع عسكرية في مدينة سبها

وأضاف الزادمة أن الكتيبة تضم «عناصر من كل القبائل ولا هم لها إلا محاربة الإرهاب والمرتزقة»، موضحًا أن الكتيبة «لم تدخل إلى سبها ولم تتسلم أيَّ مقر من المقرات بقوة السلاح بل بالاتفاق مع كل قبائلنا الشريفة التي تنادي بالجيش والشرطة والأمن والأمان».

وكرر آمر الكتيبة حسين معتوق الزادمة الاعتذار لـ«قبيلة القذاذفة المجاهدة بالتحديد»، موجهًا الشكر لقبيلة التبو في إكمال المشوار لتحرير الوطن، ولقبيلة أولاد سليمان في «سرعة التعامل مع القوات المسلحة في تسليم المقرات الحكومية».

وأشار الزادمة إلى أن الكتيبة «لم تر من سكان الجنوب إلا كل الاحترام والتقدير وحسن الاستقبال، والوطنية التي لا يزايد عليهم بها أحد، متمنية منهم قبول الاعتذار».

واختتم آمر الكتيبة رسالته داعيًا كل صفحات التواصل الاجتماعي، إلى العمل على لم الشمل و«الابتعاد عن زرع الفتن»، قائلًا: «يكفي الوطن والقبائل ما فيها من تمزق في النسيج الاجتماعي وضياع الوطن بين إرهاب ومرتزقة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الوسط» تحاور الفريق ﻋﻠﻲ ﻛﻨﻪ: الجيش لن يتوحد في غياب الجنوب
ليبيا
هل تنجح «هدنة الأعيان» في تثبيت استقرار العاصمة؟
ليبيا
«جريدة الوسط».. سلامة: مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين خط أحمر
ليبيا
في العدد 166: حملة على سلامة و تفاصيل هدنة «الأعيان»
ليبيا
مليار دولار خسائر إغلاق حقل الشرارة منذ 41 يومًا
ليبيا
أسماء قيادات في «داعش» ضمن كشف التعويضات في سرت
ليبيا
185 قتيلاً و456 مصابًا جراء حوادث السير خلال ديسمبر الماضي
ليبيا
المسماري يؤكد مقتل «أمير تنظيم القاعدة» في شرق ليبيا
ليبيا
تراجع عملات دولية رئيسية في السوق الموازية
ليبيا
«الأحوال المدنية» تُصدر أرقامًا وطنيّة لأرملة القذافي وأبنائها
ليبيا
قيادات مصراتة يطالبون بكشف معرقلي الترتيبات الأمنية والاقتصادية ويرفضون «عسكرة ...
ليبيا
محافظ «المركزي» يبحث عودة عمل السفارة الفرنسية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وجبة العشاء في وقت متأخر لا تضر بالصحة