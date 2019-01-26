سفير ليبيا في إيطاليا: وقف تدفق الهجرة بنسبة 80٪ ونحن بحاجة للمساعدة

زوارق إيطالية لتدريب خفر السواحل الليبي. (فرانس برس)

قال السفير الليبي لدى روما، عمر الترهوني، إن «ليبيا منعت العام الماضي 80٪ من المهاجرين من الانطلاق نحو أوروبا، لكن نحن لا نزال بحاجة إلى المساعدة لإبقاء هؤلاء الأشخاص في المراكز الإقامة المؤقتة والإعادة إلى أوطانهم».

وشدد السفير الترهوني في تصريحات لوكالة «آكي» الإيطالية الجمعة، على «أهمية العمل الذي أنجزته قوات حرس السواحل الليبية في الأشهر الأخيرة».

وتابع السفير الليبي لدى روما: «لكننا طلبنا من إيطاليا وأوروبا والأمم المتحدة أن تساعدنا اقتصاديًا في مجال إعادة المهاجرين إلى بلادهم، لأن ليبيا غير قادرة على إبقاء كل هؤلاء الناس، حيث وصل إلى بلادنا عام 2018 حوالي 500 ألف شخص».

وأشار الدبلوماسي الليبي إلى القول إن «وصول المهاجرين إلى أوروبا قد أوقف، لكن ليس وصولهم إلى بلادنا».

وأكد السفير الليبي لدى روما، أن «إيطاليا لا تقف إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السرّاج أو مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، «بل مع الليبيين، تحاول مساعدة الشعب الليبي لإيجاد حل للخروج من فوضى هذه السنوات. أنها صديقة للشعب الليبي».

وتحدث السفير الترهوني، عن دور إيطاليا في ليبيا، مؤكداً أنه في طرابلس ليس هناك أي قلق من الحوار الذي بدأ مع الجنرال خليفة حفتر.

وقال الدبلوماسي الليبي إن «حكومة كونتي أبلت حسنًا في مؤتمر باليرمو، ونحن سعداء للغاية، وعندما زارنا رئيس الوزراء في طرابلس قبل عيد الميلاد، أعربنا له عن شكرنا». ورأى أن «إيطاليا يجب أن تكون قادرة على التحدث مع الجميع، مع جميع الشخصيات التي تلعب دوراً في ليبيا».

وأوضح السفير أنه «فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالهجرة والدفاع، فإن التعاون بين إيطاليا وليبيا قائم بالفعل»، في حين أن «العمل عالق من ناحية إنشاء الطريق الساحلية السريعة»، الممتدة من الحدود مع تونس إلى الحدود مع مصر.