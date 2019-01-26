عقيلة صالح: المؤتمر الجامع سيفشل وهو انقلاب على الشرعية والدستور

رأى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أن الملتقى الوطني الليبي «المؤتمر الجامع سيفشل» معتبراً أنه «انقلاب على الشرعية والدستور».

وقال عقيلة لوكالة «سبوتنيك»الروسية «سيفشل لسبب وحيد وهو أن ما سرب عن هذا المؤتمر الجامع فرض دستور وأجندة قادمة من خارج ليبيا».

وأضاف: «هذه الأجندة كما تم تسريبها وهو إلغاء السلطات في ليبيا تكون سلطات جديدة من المعروف أن من ينشئ السلطات واختصاصاتها هو الدستور».

وتابع قائلاً: «هذا شأن ليبي مئة بالمئة وأي فرض من الخارج مرفوض منا ومن جميع الليبيين ونوقش هذا الأمر في مجلس النواب واستاء بعض النواب من عملية ما تم تسريبه».

ولفت عقيلة إلى أنه في حالة عدم «اعتمادالدستور من الشعب الليبي لدينا الإعلان الدستوري هو دستور حتى تجري الموافقة على دستور دائم للبلاد وبالتالي الانتخابات ستجرى طبقا للإعلان الدستوري وهذا إجراء صحيح».