جلسة توعوية حول العنف المدرسي في سبها

إقامة جلسة توعوية حول العنف المدرسي على المسرح الشعبي في مدينة سبها

شهد المسرح الشعبي في مدينة سبها أمس الخميس، جلسة توعوية حول العنف المدرسي، والتي أقيمت تحت شعار «لا تعنفني وكن بلسمًا»، حضرها مراقب التعليم النعاس الحافر، وعميد البلدية حامد رافع الخيالي، وعدد من الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين.

وقالت مديرة مكتب الإرشاد النفسي بمراقبة تعليم سبها، زينب الحضيري لـ«بوابة الوسط»، إن معدلات العنف شهدت ارتفاعًا داخل المدارس، سواء كان من قبل الطلبة ضد المدرسين أو العكس، موضحة أن أسباب ذلك كثيرة من أهمها تهميش الطالب أو تحقيره، وعدم منحه حقوقه الكافية في المدرسة مثل احترامه لذاته أو تقديره.

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وأضافت الحضيري أن ذلك تسبب في أن يكون لدى الطالب «سلوك عدواني سواء بين الطلبة وبعضهم البعض أو ضد المعلم والعكس، وهو ما ترتب عليه آثار نفسية سلبية تضاف إلى أجواء الحروب والنزاعات المسلحة التي تشهدها مدينة سبها التي ساهمت أيضًا في تنامي ظاهرة العنف لدى الطلبة».

وقال القانوني عقيلة المحجوب لـ«بوابة الوسط» إن قانون العقوبات الليبي نص فى المادة (378) على أن «الضرب جريمة يعاقب عليها القانون»، وحدد أنواع الضرب بالضرب البسيط والخطير، موضحًا أنه إذا ضرب المدرس الطالب ضربًا جسيمًا ونقل الطالب إلى المستشفى فالقاضي يعاقب المدرس على ذلك بالحبس حسب خطورة الضرب وأثره على الطالب، مشيرًا إلى أن هناك لوائح تنظيمية صدرت فى 2011 جميعها توضح كيفية تعامل المدرس مع الطالب.

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وأشار مدير المسرح بمنتدى المواهب بسبها عيسى أسد لـ«بوابة الوسط»، إلى أن الجلسة تخللها عرض مسرحي جرى خلاله تمثيل مشهد يوضح العنف المدرسي وأسبابه وكيفية تعامل المدرس داخل المدرسة واتجاهه إلى العنف، وما له من أثر على الطالب، موضحًا أنهم حالوا من خلال التمثيل إرسال أكثر من رسالة بشأن كيفية تعامل المدرس مع الطلبة والموجه مع المدرس.

يشار إلى أن العنف المدرسي شهد فى الأوانة ارتفاعًا ملحوظًا من خلال استخدام بعض المدرسين العنف اللفظي والجسدي على الطالب من خلال الضرب بقوة.

إقامة جلسة توعوية حول العنف المدرسي على المسرح الشعبي في مدينة سبها

إقامة جلسة توعوية حول العنف المدرسي على المسرح الشعبي في مدينة سبها