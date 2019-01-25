المفوضية الأوروبية: جهود مكثفة لضمان سلامة 47 مهاجرًا أنقذوا قبالة ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 يناير 2019, 08:28 مساء
عنصر من طاقم سفينة «سي ووتش 3» يضع علامة على زورق مطاطي كان على متنه 47 مهاجراً بعد إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا. (فرانس برس)

أكدت المفوضية الأوربية أنها تبذل جهودًا مكثفة لضمان سلامة 47 مهاجرًا أُنقذوا قبالة ليبيا، لافتًة إلى أنّ ضمان سلامة المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر تبقى أولوية قصوى بالنسبة لها. 

وتتحدث المفوضية عن سفينة «سي ووتش 3»، التي ترفع العلم الهولندي وأنقذت 47 مهاجرًا قبالة المياه الليبية لا زالوا عالقين في البحر بعد رفض كل من مالطا وإيطاليا استقبالهم.

وأشارت المفوضية على لسان المتحدث باسمها ماغاريتس شيناس، إلى أنها تقوم باتصالات مع كافة الدول المعنية للمساعدة على البحث عن حل. ومضى شيناس قائلاً: «بالنسبة لنا يجب البحث عن حل مستدام من أجل إنزال المهاجرين بشكل آمن».

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ولا تمتلك المفوضية الأوروبية أي صلاحية في فرض مكان إنزال المهاجرين على الدول، ولكنها تعمل على تنسيق المواقف للتوصل إلى حل في كل مرة تُطرح فيها مسألة الإنزال.

وتثير عمليات الإنقاذ التي تقوم بها منظمات غير حكومية في البحر الأبيض المتوسط خلافات وتجاذبات بين الدول الأعضاء، خاصة بعد قيام إيطاليا بإغلاق موانئها نهائياً.

ولا تزال مواقف العواصم الأوروبية شديدة التباعد بشأن عمليات الإنقاذ والإنزال وتحديث نظام الهجرة واللجوء.

وقبل ستة أيام، أنقذت سفينة «سي ووتش 3» التي ترفع العلم الهولندي إلا أنها تابعة لمنظمة «سي ووتش» الألمانية، 47 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا وتبحث مذاك عن مرفأ آمن لإنزالهم إلا أن مالطا وإيطاليا ترفضان السماح لها بالرسو.

وكتبت المنظمة الأربعاء على حسابها على موقع «تويتر»، «اليوم الخامس من دون مرفأ آمن للـ47 شخصاً على متن سي ووتش. ويُتوقع اضطراب شديد غداً من الجهة الشمالية الغربية، عاصفة. ضيوفنا على متن السفينة يعانون البرد. نحن بحاجة إلى ملجأ، إلى مرفأ آمن في أسرع وقت».

وتوجهت السفينة نحو صقلية وهي حالياً بحسب مواقع حركة الملاحة، غير بعيدة عن الساحل الشرقي لصقلية، للاحتماء من سوء الأحوال الجوية.

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