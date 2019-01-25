مؤسسة النفط: تغريم شركة «يارا» النرويجية 48 مليون دولار بتهمة رشوة موظفين ليبيين

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الجمعة 25 يناير 2019, 07:30 مساء
المؤسسة الوطنية للنفط. (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الجمعة، تغريم شركة «يارا» النرويجية 48 مليون دولار، بتهمة رشوة موظفين عموميين ليبيين، لافتة إلى أنّ محكمة نرويجية أدانت عددًا من موظفي الشركة، بمن فيهم المستشار القانوني الأعلى، وأصدرت أحكامًا بالسجن، وذلك لضلوعهم في قضايا فساد. 

وأشارت مؤسسة النفط في بيان إلى أنها أوقفت إمدادات الغاز لمشروع مشترك تديره مع شركة «يارا» النرويجية للأسمدة، لأنّ الشركة عليها ديون مستحقة للمؤسسة بقيمة إجمالية تبلغ 278 مليون دولار.

وأضاقت المؤسسة أن المشروع المشترك، الشركة الليبية النرويجية للأسمدة (لايفكو)، مستحقة عليها ديون للمؤسسة بقيمة تزيد على 80 مليون دولار.

وقف إمدادات الغاز إلى الشركة الليبية النرويجية للأسمدة لحين سداد الديون المستحقة

وأوضحت أنّ الشركة عليها مستحقات (ديون) بقيمة 31 مليون يورو (35 مليون دولار) و210 ملايين دينار ليبي (152 مليون دولار) لصالح شركة سرت لإنتاج النفط وتصنيع النفط والغاز التابعة للمؤسسة.

يذكر أن شركة لايفكو تأسست في عام 2009 كمشروع مشترك، حيث تمتلك شركة يارا حصة قدرها 50%من لايفكو، فيما تملك كل من المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار على حصة بلغت 25% لكل منهما.

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