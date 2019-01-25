غسان سلامة يرحب بدعم فرنسا لتسيير العملية السياسية في ليبيا

المبعوث الأممي غسان سلامة يلتقي وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في باريس

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، اليوم الجمعة، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في باريس، لتبادل الرؤى حول الوضع في ليبيا.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أنّ «الممثل الخاص للأمين العام رحّب بدعم فرنسا المستمر لجهود الأمم المتحدة في تسيير العملية السياسية في البلاد».

كونتي يستقبل المبعوث الأممي إلى ليبيا اليوم في روما

وأمس الخميس التقى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي المبعوث الأممي إلى ليبيا، في إطار التحضيرات الجارية لعقد الملتقى الوطني الجامع، الذي لم يحدد موعده بعد.

وما بين زيارته لفرنسا وإيطاليا يحاول غسان سلامة إنقاذ العملية السياسية في ليبيا، عبر مشاروات يجريها حاليًا لإقامة ملتقى وطني جامع يكون مقدمة لإنجاز بقية الاستحقاقات السياسية وصولاً إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.