قوات الجيش تسيطر على تسعة مواقع عسكرية في مدينة سبها

قوات من الجيش تابعة لـ«عملية تحرير الجنوب» (أرشيفية:الإنترنت)

سيطرت قوات من الجيش تابعة لـ«عملية تحرير الجنوب»، على تسعة مواقع في مدينة سبها من بينها «قلعة سبها، ومطار سبها الدولي، وفندق الجبل، وكلية الزراعة سبها»، حسبما ذكرت صفحة شعبة الإعلام الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، على «فيسبوك».

وذكرت الصفحة أنه جرت السيطرة على جهات عسكرية اليوم هي: «معسكر الحراري، مطار سبها الدولي، الثانوية الجوية، قلعة سبها، مقر كتيبة فارس سابقًا، معسكر الدعوكي، الإمداد العسكري، كلية الزراعة، قاعة الشعب».

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وأشارت الصفحة إلى أنه جرى تسليم هذه المواقع بالكامل إلى القوات المسلحة طواعية بالتعاون مع أعيان مدينة سبها.

وكان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، أعلن عن بدء عملية عسكرية شاملة في مناطق الجنوب الغربي، حيث قالت القيادة العامة في بيان، إن العملية العسكرية تهدف لحماية وتأمين سكان مناطق الجنوب الغربي من الإرهابيين، سواء من تنظيم «داعش» أو من تنظيم «القاعدة» الإرهابي والعصابات الإجرامية المنتشرة في المناطق الجنوبية.