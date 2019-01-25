مباحثات لإطلاق خطة الاستجابة الإنسانية 2019 إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 يناير 2019, 05:13 مساء
وزير الحكم المحلي ميلاد طاهر يلتقي مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا

التقى وزير الحكم المحلي ميلاد طاهر، نائبة الممثل الخاص، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، ماريا ريبيرو، لبحث إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية 2019 إلى ليبيا.

وأشار بيان نشرته البعثة الأممية على «فيسبوك»، إلى أنّ الاجتماع ناقش «تعزيز أوجه التعاون في تقديم الدعم الإنساني والتنموي لكل الليبيين في الشرق والغرب والجنوب».

الأمم المتحدة تدعم العمليات الإنسانية في ليبيا بـ10.5 مليون دولار

وكان صندوق الأمم المتحدة قدّم منحة بـ10.5 مليون دولار، لمواجهة الطوارئ ولدعم العمليات الإنسانية في ليبيا، بحسب وكيل الأمن العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك.

ونهاية العام الماضي منح صندوق الأمم المتحدة ثمانية ملايين دولار أميركي لتنفيذ عشرة مشاريع إنسانية من قبل منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة واليونيسف ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، فيما ستتمحور هذه المشاريع العاجلة على الصحة والمياه والصرف الصحي والحماية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، والوصول إلى الفئات المستضعفة في بنغازي ودرنة وسرت ومصراتة وأجدابيا وسبها والشاطئ وطرابلس والواحات وأوباري والجفرة.

وزير الحكم المحلي ميلاد طاهر يلتقي مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا
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