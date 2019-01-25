إجراءات «حاسمة» لمعالجة أزمة الوقود في الجنوب

شاحنات وقود. (لجنة متابعة الوقود والغاز المنزلي - بني وليد)

قال آمر كتيبة طارق بن زياد التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي المقدم عمر أبوجناح، إن من إحدى مهام عملية تطهير الجنوب هي تزويد الجنوب بالوقود ومنع تهريبه وتنظيم عملية توزيعه وعدم المتاجرة به، مشيرًا إلى أن المواطن يعاني من أزمة تهريب الوقود التي تستفيد منها التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» وغيرها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء الخميس، بقاعة ديوان المجلس البلدي بسبها، ضم عميد البلدية حامد الخيالي والمقدم عمر أبوجناح آمر كتيبة طارق بن زياد ومدير مستودع سبها النفطي، إلى جانب عدد من مديري شركات توزيع الوقود بالجنوب الراحلة والطرق السريعة والشرارة وليبيا نفط.

وأكد المقدم عمر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن جهات توزيع الوقع أبدت الاستعداد للتعاون والعمل بطريقة منتظمة، مشيرًا إلى أنه جرى الاستماع لمشاكلهم والتي كان أبرزها تهريب الوقود والمحطات الوهمية، على أن يوضع حلول لها.

وطمأن آمر كتيبة طارق بن زياد، المواطن بأنه سوف يلاحظ تطورًا في الأوضاع من ناحية توزيع الوقود وتنظيم عمل المحطات، مؤكدًا إزالة المحطات الوهمية وغير الرسمية، وردع جميع المهربين وتجار السوق السوداء للوقود ومشتقاته.

من جانبه، قال عميد بلدية سبها حامد الخيالي: «ناقشنا اليوم أسباب عدم توفر الوقود وعدم وصوله إلى المواطن، والعراقيل التي تواجه شركات التوزيع» مشيرًا إلى أن الجميع يعلم معاناة أهالي الجنوب من أزمة الوقود التي طالت سنوات وعدم حصول المواطن عليه إلا في السوق السوداء وبأسعار مرتفعة.

وفي نفس السياق، قال نصر الدين قرين مدير شركة الراحلة لتوزيع الوقود بالمنطقة الجنوبية في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «وضعنا خطة عمل لمحطات توزيع الوقود وتأمين المحطات على أن تبدأ المحطات في استقبال المواطنين من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساء»، مؤكدًا «تفعيل مفتشي المحطات على أن تتخذ الإجراءات القانونية ضد المحطات المخالفة».

يشار إلى أن الجنوب الليبي يعاني من وجود محطات غير رسمية لتوزيع الوقود وارتفاع أسعاره فى السوق السوداء والتهريب خارج الحدود الليبيبة.