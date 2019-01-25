أعيان وحكماء طبرق يبحثون أوضاع المدينة الأمنية مع آمر المنطقة العسكرية الجديد

أعيان منطقة طبرق. (الإنترنت)

بحث أعيان وحكماء منطقة طبرق وما جاورها الأوضاع الأمنية للمدينة مع آمر منطقة طبرق العسكرية الجديد اللواء هاشم بورقعة الكزه بمكتبه بطبرق .

وقال مصدر مطلع من منطقة طبرق العسكرية في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن مشايخ وأعيان وحكماء وعمد منطقة طبرق وما جاورها أطلعوا آمر المنطقة الجديد على التركيبة الاجتماعية للمنطقة وعن أهم الخروقات الأمنية الحاصلة في المنطقة.

وأضاف المصدر أن حكماء وأعيان المنطقة أكدوا دعمهم اللامحدود للآمر الجديد وكافة عناصر القوات المسلحة سواء بالدعم المعنوي أو برفع الغطاء الاجتماعي عن «المجرمين والخارجين عن القانون ومحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي كثرت مع نهاية العام الماضي والعام الحالي».

واستلم آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة الكزه مهام عمله الأربعاء الماضي، من آمر المنطقة السابق اللواء عمر المسماري بحضور لجنة التسليم والتسلم وكافة ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة بطبرق.