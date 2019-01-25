عقيلة صالح يتسلّم تقرير الرقابة الإدارية عن متابعتها أعمال الوزارات والهيئات والمؤسسات

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الجمعة 25 يناير 2019, 02:38 مساء

تسّلم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، التقرير السنوي الذي أعدته الرقابة الإدارية عن متابعتها ومراجعتها وفحصها وتدقيقها لكل الوزارات والهيئات والمؤسسات عن عملها وقراراتها وكل أوجه نشاطها.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مساء الخميس، رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي، والذي سلمه نسخة من التقرير السنوي الذي أعدته الرقابة الإدارية عن متابعتها ومراجعتها وفحصها وتدقيقها لكل الوزارات والهيئات والمؤسسات عن كل أوجه نشاطها، حسب ما خوله لها قانون الرقابة الإدارية وما هو موكل إليها في شأن الرقابة الإدارية على كل الوزارات والهيئات والمؤسسات وكل الجهات العامة.

وقال الناطق الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، إن عقيلة صالح أكد على الدور المهم رقابيًا الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية، طالبًا منهم بذل المزيد من الجهد رقابيًا للمحافظة على سير العمل الإداري والمالي وفقًا للقوانين واللوائح والتشريعات النافذة المنظمة له خدمة للصالح العام.

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