البرغثي يوجه الفريق المسؤول عن ملف علاج الأورام بالبقاء في حالة انعقاد دائم

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الجمعة 25 يناير 2019, 01:44 مساء
السفير الليبي في الأردن الدكتور محمد البرغثي. (أرشيفية: الإنترنت)

وجه السفير الليبي في الأردن الدكتور محمد البرغثي، فريق العمل الذي يتابع ملف علاج مرضى الأورام، بالبقاء في حالة انعقاد دائم اعتباراً من أمس الخميس، بما في ذلك اليوم وغدًا، إلى حين إنهاء إجراءات ملف مرضى الأورام وتسديد مستحقات المستشفيات حتى يتمكن المرضى من استكمال علاجهم بالكامل.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد أمس الخميس بمقر السفارة الليبية في الأردن لمناقشة ملف علاج مرضى الأورام وإتمام إجراءات ضم هذا الملف رسمياً إلى الملحقية الصحية بالسفارة.

وتوصلت اللجنة الوزارية الأردنية الليبية في نوفمبر الماضي، إلى اتفاق بشأن إنهاء ملف الديون المترتبة للمستشفيات الخاصة على الحكومة الليبية، يحدد بموجبه آلية سداد ديون المستشفيات الخاصة والبالغة بعد التدقيق 220 مليون دولار، فضلا عن الاتفاق على تفعيل التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الطبي، وتدريب الكوادر الصحية الليبية في المستشفيات الاردنية وتفعيل برنامج الطبيب الزائر بين البلدين.

وبحسب الاتفاق، جرى تسديد 50% من المبلغ الإجمالي أوائل ديسمبر الماضي، وتسديد 25% خلال فبراير المقبل و 25 بالمئة خلال إبريل المقبل.

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