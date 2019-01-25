وقف إمدادات الغاز إلى الشركة الليبية النرويجية للأسمدة لحين سداد الديون المستحقة

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الجمعة 25 يناير 2019, 12:33 مساء
المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط. (صورة من مؤسسة النفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وقف تزويد الشركة الليبية النرويجية للأسمدة (لايفكو) بالغاز الطبيعي، إلى حين تسوية مسألة الديون غير المسدّدة.

وقالت مؤسسة النفط، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، إنها «حاولت بشتى الطرق حل المشكلة من خلال مشاورات مختلفة تهدف إلى استئصال الفساد وضمان استمرارية التشغيل في مصانع لايفكو، عبر اجتماعات عديدة مع الإدارة التنفيذية بشركة يارا ومع مجلس إدارة شركة لايفكو خلال الفترات السابقة، لإيجاد ترتيبات تضمن تحمل الشريك لمسؤولياته المالية تجاه المديونية المتراكمة التي  بلغت 210 مليون دينار و15 مليون يورو مستحقة لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وأكثر من 80  مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط».

وأوضحت أن «المفاوضات تعثرت نتيجة لرفض الشريك تحمل مسؤولياته المالية تجاه الشركة وإلقاء أعباء  تمويل عمليات شركة لايفكو على المؤسسة لوحدها، مع تمتعه بحقوق تصريف الإنتاج وتحقيق عوائد وأرباح وبما يحقق علاقة غير عادله تحقق خسارة للمؤسسة وربح لشركة يارا».  

وطمأنت مؤسسة النفط، مستخدمي شركة لايفكو بأن المحافظة على وظائف العاملين تظلّ أولوية مطلقة مع احتفاظها بحقها كاملا في محاسبة كل المقصرين تجاه الشركة من جميع الأطراف.

وأشارت إلى أنها تدرس حالياً مجموعة من الخيارات لإيجاد حل لهذه المشكلة بحيث تضمن استمرار الشركة وإعادتها للعمل بأقرب وقت ممكن، بما يضمن مستقبل العاملين ويحولها إلى شركة تحقق أرباحًا وبما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

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