حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة (25 يناير 2018)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يبقى الطقس متقلبًا على مناطق شمال ليبيا مصحوبًا برياح قوية وسقوط أمطار جيدة إلى غزيرة مع زوابع رعدية وحبات البرد.
كما توقع المركز الوطني للأرصاد، في بيان صادر عنه اليوم، احتمال تساقط الثلوج على مرتفعات الجبل الغربي يوم الغد.
رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة وتكون غزيرة على بعض المناطق تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد مع احتمال جريان بعض الأودية المحلية.
ومن المتوقع تساقط الثلوج علي المرتفعات الجبلية يوم غد، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعــة قــد تصل إلى ( 70 ) كم / س على بعض المناطق الساحلية، وتتراوح درجات الحــرارة القصوى بين ( 13 – 17 ) مْ ولا تتجاوز ( 11 ) مْ على المرتفعات الجبلية.
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:
فرصة سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة على أجدابيا سهل بنغازى والجبل الأخضر قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية مع احتمال جريان بعض الأودية المحلية، وتشمل مناطق أقصى الساحل الشرقي يوم الغد والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة إلى قوية السرعــة قــد تصل إلى (70) كم / س، ما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق الداخلية مع هبوط في الرؤية الأفقية.
وتتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين (13-20) مْ تصل إلى ( 24 ) مْ على جالو والجغبوب وتسجل انخفاضًا ملحوظًا يوم الغد على أغلب المناطق.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على الحمادة ومناطق الجفرة، ما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق مع هبوط في الرؤية الأفقية.
وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (17- 22) مْ ولا تتجاوز (14) مْ على غدامس والحمادة وتسجل انخفاضًا يوم الغد على أغلب المناطق.
الكفرة - تازربو - السرير:
السماء قليلة السحب والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى غربية، فيما تتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين (23- 26) مْ وتسجل انخفاضًا يوم الغد على أغلب المناطق.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على مدن ومناطق ليبيا
|
المدينة
|
درجة الحرارة الصغرى
(م)اليوم
|
درجة الحرارة العظمي (م)اليوم
|
طقس اليوم
|
درجة الحرارة الصغرى (م) غدا
|
درجة الحرارة العظمي (م) غدا
|
طقس يوم الغد
|
زواره
|
06
|
14
|
رياح نشطة / سقوط امطار
|
07
|
14
|
رياح نشطة
|
طرابلس
|
06
|
13
|
رياح نشطة / سقوط امطار
|
08
|
13
|
رياح نشطة / سقوط امطار
|
العزيزية
|
06
|
13
|
رياح نشطة / سقوط امطار
|
06
|
13
|
رياح نشطة / سقوط امطار
|
الزاوية
|
06
|
13
|
رياح نشطة / سقوط امطار
|
08
|
13
|
رياح نشطة / سقوط امطار
|
الخمس
|
06
|
14
|
رياح نشطة / سقوط امطار
|
08
|
14
|
رياح نشطة / سقوط امطار
|
مصراتة
|
07
|
16
|
رياح نشطة / سقوط امطار
|
08
|
15
|
رياح نشطة / سقوط امطار
|
سرت
|
09
|
17
|
رياح نشطة
|
09
|
16
|
رياح نشطة / سقوط امطار
|
نالوت
|
00
|
8
|
رياح نشطة / سقوط امطار
|
01
|
09
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
يفرن
|
00
|
8
|
رياح نشطة / سقوط امطار
|
01
|
09
|
رياح نشطة
|
غريان
|
04
|
11
|
رياح نشطة / سقوط امطار
|
03
|
11
|
رياح نشطة / سقوط امطار
|
ترهونة
|
04
|
10
|
رياح نشطة / سقوط امطار
|
03
|
10
|
رياح نشطة / سقوط امطار
|
بني وليد
|
05
|
14
|
رياح نشطة
|
05
|
15
|
رياح نشطة
|
مزده
|
04
|
11
|
رياح نشطة
|
03
|
12
|
رياح نشطة
|
ابونجيم
|
08
|
17
|
رياح نشطة
|
08
|
17
|
رياح نشطة
|
القريات
|
04
|
13
|
رياح نشطة
|
04
|
13
|
رياح نشطة
|
هون
|
06
|
17
|
رياح نشطة
|
06
|
14
|
رياح نشطة
|
غدامس
|
07
|
13
|
رياح نشطة
|
07
|
14
|
صافية إلى قليلة السحب
|
أوبارى
|
08
|
19
|
رياح نشطة
|
09
|
14
|
صافية إلى قليلة السحب
|
سبها
|
08
|
18
|
رياح نشطة
|
07
|
13
|
رياح نشطة
|
مرزق
|
08
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
07
|
13
|
صافية إلى قليلة السحب
|
القطرون
|
07
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
04
|
16
|
صافية إلى قليلة السحب
|
غات
|
08
|
22
|
صافية إلى قليلة السحب
|
06
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
رأس لأنوف
|
10
|
18
|
رياح نشطة
|
10
|
17
|
رياح نشطة
|
البريقة
|
11
|
19
|
رياح نشطة
|
12
|
17
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
اجدابيا
|
09
|
18
|
رياح نشطة / سقوط امطار
|
10
|
16
|
رياح نشطة / سقوط امطار
|
بنغازي
|
08
|
15
|
رياح نشطة / سقوط امطار
|
06
|
14
|
رياح نشطة / سقوط امطار
|
مرج
|
07
|
12
|
رياح نشطة / سقوط امطار
|
05
|
12
|
رياح نشطة / سقوط امطار
|
البيضاء
|
06
|
12
|
رياح نشطة / سقوط امطار
|
05
|
12
|
رياح نشطة / سقوط امطار
|
شحات
|
07
|
14
|
رياح نشطة / سقوط امطار
|
07
|
14
|
رياح نشطة / سقوط امطار
|
درنة
|
09
|
17
|
رياح نشطة
|
08
|
16
|
رياح نشطة / سقوط امطار
|
طبرق
|
10
|
20
|
رياح نشطة
|
11
|
16
|
رياح نشطة / سقوط امطار
|
جالو
|
10
|
24
|
رياح نشطة
|
12
|
16
|
صافية إلى قليلة السحب
|
الجغبوب
|
09
|
23
|
رياح نشطة
|
08
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
السرير
|
10
|
26
|
صافية إلى قليلة السحب
|
09
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
تازربو
|
10
|
25
|
صافية إلى قليلة السحب
|
08
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
الكفرة
|
10
|
24
|
صافية إلى قليلة السحب
|
08
|
22
|
صافية إلى قليلة السحب