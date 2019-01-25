حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة (25 يناير 2018)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يبقى الطقس متقلبًا على مناطق شمال ليبيا مصحوبًا برياح قوية وسقوط أمطار جيدة إلى غزيرة مع زوابع رعدية وحبات البرد.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، في بيان صادر عنه اليوم، احتمال تساقط الثلوج على مرتفعات الجبل الغربي يوم الغد.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة وتكون غزيرة على بعض المناطق تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد مع احتمال جريان بعض الأودية المحلية.

ومن المتوقع تساقط الثلوج علي المرتفعات الجبلية يوم غد، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعــة قــد تصل إلى ( 70 ) كم / س على بعض المناطق الساحلية، وتتراوح درجات الحــرارة القصوى بين ( 13 – 17 ) مْ ولا تتجاوز ( 11 ) مْ على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:

فرصة سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة على أجدابيا سهل بنغازى والجبل الأخضر قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية مع احتمال جريان بعض الأودية المحلية، وتشمل مناطق أقصى الساحل الشرقي يوم الغد والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة إلى قوية السرعــة قــد تصل إلى (70) كم / س، ما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق الداخلية مع هبوط في الرؤية الأفقية.

وتتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين (13-20) مْ تصل إلى ( 24 ) مْ على جالو والجغبوب وتسجل انخفاضًا ملحوظًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على الحمادة ومناطق الجفرة، ما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق مع هبوط في الرؤية الأفقية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (17- 22) مْ ولا تتجاوز (14) مْ على غدامس والحمادة وتسجل انخفاضًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الكفرة - تازربو - السرير:

السماء قليلة السحب والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى غربية، فيما تتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين (23- 26) مْ وتسجل انخفاضًا يوم الغد على أغلب المناطق.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على مدن ومناطق ليبيا