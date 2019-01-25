«الوسط» تحاور الفريق ﻋﻠﻲ ﻛﻨﻪ: الجيش لن يتوحد في غياب الجنوب

تتراكم التحديات العسكرية والأمنية في الجنوب، ما بين استمرار خطر تنظيم «داعش» وتحركات تنظيم «القاعدة» وتدفقات الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الجنوبية، علاوة على الانفلات الأمني.

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في هذا الحوار الذي اختص به «الوسط»، يعرض الفريق علي سليمان محمد كنه، أحد القيادات العسكرية في المنطقة الجنوبية، رؤيته لتأمين الجنوب وتوحيد المؤسسة العسكرية ودور القبيلة في تأمين الجنوب الليبي وشروط نجاح الملتقى الوطني.

● «الوسط»: هل لديك قوات عسكرية.. ومن تتبع أنت كرجل عسكري؟

الفريق علي كنه: لا يستطيع أحد أن يقول أنا قائد لقوات الجنوب بهذا اللفظ وربما يفهم بتفسير آخر أو خاطئ، نحن المؤسسة العسكرية جسم واحد، سواء في الجنوب أو الشرق أو الغرب، زملاء ونعرف بعضنا البعض.

الأجندات السياسية الداخلية والخارجية مزقت المؤسسة العسكرية وفرقت بين العسكريين، أما نحن كأفراد بالقوات المسلحة ليست بيننا مشكلة، وقادرون على العمل معًا لو تركتنا الأمور السياسية التي تذهب في غير صالح البلاد.

● ما رؤيتك لتوحيد المؤسسة العسكرية؟

نحن مع توحيد المؤسسة العسكرية، وهذا مما لا جدال فيه، إذ لابد أن تكون قيادة عسكرية موحدة ورئاسة أركان واحدة تعمل تحت جسم منتخب، ونحن باركنا اجتماعات القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية رغم عدم دعوة ممثل للجنوب بصفة رسمية، ولابد أن نذكر أن هناك عدداً كبيراً من منتسبي القوات المسلحة في الجنوب لن يكون هناك توحيد للمؤسسة العسكرية دون وجودهم في المعادلة، ونتمنى في النهاية توحيد المؤسسة العسكرية.

وفي العام 2016 طالبنا، وكان عددنا كبيرًا من ضباط الجنوب، بعقد ملتقى بالجنوب يحضره كل الضباط والقيادات العسكرية في ليبيا دون تمييز من أجل توحيد المؤسسة العسكرية.

الواقع أن المؤسسة العسكرية تستطيع أن تتوحد لأن عناصرها زملاء ورفاق سلاح ولكنهم مختلفون بسبب الاختلاف السياسي، وهناك سؤال مهم: كيف يمكن توحيد المؤسسة العسكرية وكل طرف سياسي يحاول تفصيل المؤسسة على مقاسه وكيفما يشاء، وأتمنى أن يتوحد الساسة وتكون هناك دولة.

● وماذا عن العسكريين في الجنوب؟

نحن في الجنوب يدنا ممدودة للقوات المسلحة في الشرق والغرب ولا فرق بينهما، ونحن مؤسسة واحدة لكن الصراع بين الأطراف السياسية جعل الجنوب يعمل منفرداً بعيداً عن الشرق والغرب.

● ما أهم التحديات التي تواجه تأمين الحدود الجنوبية؟

هناك تحديات تواجه الجنوب قبل الحدود، أهمها الاختلاف السياسي بين الشرق الليبي والغرب، ونقل صراعاتهما إلى الجنوب، فالصراعات العسكرية والسياسية أثرت على الجنوب الذي أصبح تائهاً، فالمؤسسة العسكرية ممزقة في الجنوب، إذ يتبع جزء منها الشرق والآخر يتبع الغرب، كما أصبحت الأجهزة الأمنية منقسمة.

وللأسف الصراعات السياسية والعسكرية مزقت النسيج الاجتماعي في الجنوب وأصبح فريسة الإهمال دون إمكانات أو دعم مالي أو عسكري مما جعل فزان مسرحًا لكل القوى العسكرية وكل من يملك أجندة سياسية والجنوب مما جعل الحدود مستباحة.

● .. وما الحل؟

لن يكون هناك تأمين للحدود دون مصالحات بين القبائل في الجنوب وحل بعض المشاكل المناطقية وخطة أمنية ورؤية موحدة خارج نطاق النزاعات الإقليمية والسياسيية، وهي أمور ليست صعبة، لكن دونها من الصعب تنفيذ خطة لحرس الحدود أو حماية الأهداف الحيوية أو تأمين المنافذ البرية والمطارات.

● ماذا عن دور القبيلة في تأمين الجنوب؟

القبيلة والمناطق والقرى تلعب دوراً كبيراً في تأمين الجنوب لكن لابد من رفع الأيادي عن القبائل ومناطق الجنوب، والواقع الآن أن كل قبيلة أصبحت منقسمة على نفسها وهناك بعض القبائل لا تستطيع حل مشكلاتها لأن الانقسام السياسي والعسكري أثر عليها، لكن الجنوب بقدر ما يعاني من مشكلات فإن مكوناته تمتلك قدرات على فعل الكثير وتخطي الكثير من الصعاب إذا تركهم الساسة وشأنهم.

● كيف يمكن مكافحة الهجرة غير الشرعية؟

ملف الهجرة غير الشرعية كبير ومعقد، والجنوب لا يملك قدرات أو إمكانات كبيرة لمجابهة عصابات الهجرة غير الشرعية ولن يتوقف تدفق المهاجرين عبر الحدود إلا بعد ترتيب البيت الداخلي في الجنوب سواء قوات مسلحة أو قبائل أو مناطق.

● أخيراً.. كيف ترى ما طرحه المبعوث الأممي غسان سلامة حول الملتقى الوطني؟

نحن نؤيد أي شيء يساهم في جمع الليبين ولم شتاتهم وتصالحهم من أجل إنقاذ وإعادة بناء ليبيا. نحن نؤيد الانتخابات والملتقى الوطني شريطة أن يكون دون تمييز وبحضور جميع المكونات والأطياف من كل مناطق ليبيا.

نشجع هذا الملتقى ونتمنى أن ينعقد سريعًا والتسريع بانتخابات البلديات والبرلمان أو الرئاسة حتى يتم بناء أجهزة دولة واحدة.

الفريق كنه في سطور:

- ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎم 1945، في قرﻳﺔ ﺗﻘﺮﻃﻴﻦ ﺑﻮﺍﺩﻱ ﻋﺘﺒﻪ في مرزق.

- ينتمي إلى قبيلة الطوارق (تينالكم).

- خريج الكلية ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1967ﻡ.

ـ ﺷﺎﺭﻙ في ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻮﺣﺪﻭﻳﻴﻦ ﺍلأﺣﺮﺍﺭ التي أطاحت النظام الملكي ﺍﻟﻌﺎﻡ 1969ﻡ.

- ﺁﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳبها ﺍﻟﺪﻓﺎﻋية.

- ﺁﻣﺮ ﺍﻟﺸﺮطة ﺍﻟﻌﺴﻜﺮية ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑية.

- ﺁﻣﺮ ﻟﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﺎﻭﻳﺮ ومنطقة أﻭﺑﺎﺭﻱ الدفاعية الحدودية.

ـ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ تحرير أﻭﺯﻭ 1987، ﻭﺟﺮﺡ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ.

- أمين اللجنة الشعبية للعدل قبل اللواء عبدالفتاح يونس.

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