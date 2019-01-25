اللجنة الإشرافية العليا تناقش مشروع تدقيق ومراجعة قاعدة البيانات الوطنية

اجتماع اللجنة الإشرافية العليا المشكلة بقرار المجلس الرئاسي. (صورة من الرئاسي)

ناقشت اللجنة الإشرافية العليا المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم (1364 لسنة 2018)، للإشراف على المشاريع التي تتبع كلًا من مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ومصلحة الأحوال المدنية والهيئة العامة للمعلومات، في اجتماعها الدوري الخامس، بمقر الهيئة العامة للمعلومات، مستجدات مقترح إنشاء مركز البيانات الوطني.

وقال بيان صادر عن اللجنة، إنها ناقشت كذلك خلال اجتماعها الذي عقد الأربعاء، مشروع تدقيق ومراجعة وإدارة قاعدة البيانات الوطنية الذي تعتزم الهيئة العامة للمعلومات، تنفيذه لغرض إنشاء نظام معياري موحد لقاعدة بيانات وطنية منقحة وآمنة، بما يتيح للهيئة أن تمارس اختصاصاتها الأصيلة، والتي من أهمها إدارة نظام قاعدة البيانات الوطنية ( قاعدة بيانات مشروع الرقم الوطني سابقًا )، وبالتالي تزويد وربط مؤسسات الدولة كافة بالبيانات الصحيحة اللازمة لتفعيل الخدمات، التي توفرها تلك المؤسسات للمواطنين في مختلف المجالات.

كما تم التطرق خلال الاجتماع، إلى ضرورة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بقاعدة البيانات الوطنية للإسهام في إنجاز المهام المناطة باللجنة.

وتضم اللجنة الإشرافية العليا في عضويتها رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعلومات (رئيسًا)، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، والمستشار الفني لرئيس المجلس الرئاسي، ومندوبًا عن مصرف ليبيا المركزي، ومندوبًا عن الشركة الليبية للاتصالات وتقنية المعلومات القابضة.

اجتماع اللجنة الإشرافية العليا المشكلة بقرار المجلس الرئاسي. (صورة من الرئاسي)

اجتماع اللجنة الإشرافية العليا المشكلة بقرار المجلس الرئاسي. (صورة من الرئاسي)