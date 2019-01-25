«جريدة الوسط».. سلامة: مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين خط أحمر

دخل مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة دائرة الجدل خلال الأيام الماضية بعد حملة انتقاد وصلت حد اعتباره «جزءًا من الأزمة»، وطالبت بتنحيته من مهمته في ليبيا.

الحملة التي استهدفت المبعوث الأممي جاءت في أعقاب قول سلامة في إحاطته أمام مجلس الأمن :«إنّ الوضع في الجنوب الليبي لا يزال متدهورًا ومثيرًا للقلق، واصفًا المنطقة بـ«خاصرة ليبيا الضعيفة»، ما اعتبره أنصار الجيش ومؤيدو عمليته التي أعلنتها قيادته العامة الأسبوع الماضي تحت عنوان «تطهير الجنوب» تجاهلا لدور الجيش في مكافحة الإرهاب وما حققه في هذا الإتجاه.

وأمام شدة الحملة لم يجد المبعوث الأممي بدًا من الرد وتوضيح موقفه، وهو ما جاء على لسانه في تصريح بالخصوص، قال فيه «إن مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين أمر شرعي وخط أحمر»، لافتًا إلى أن تصريحاته التي تسببت في الحملة «أُعطيت الكثير من التفسيرات الخاطئة، وأن هناك أمرين لا تهاون فيهما في موقف البعثة الثابت، الأول هومحاربة الإرهاب في ليبيا وهو أمر ضروري وشرعي، والبعثة تؤيده دون أي تحفظ، والثاني هو حماية المدنيين وفي حالات حدوث أي اقتتال».

القيادة العامة تعتبر مبعوث الأمم المتحدة «خصمًا» يساهم في الأزمة العنيفة التي تشهدها ليبي

وقال العميد أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش إن القيادة العامة تعتبر مبعوث الأمم المتحدة «خصمًا» يساهم في الأزمة العنيفة التي تشهدها ليبيا، متابعًا أنّ «سلامة تحوّل إلى معارض... وأصبح جزءًا من الأزمة الليبية»، معتبرًا أنّ انتشار القوات في مدينة سبها الجنوبية سيعزز الأمن للسكان وحقول النفط.

تصريحات متباينة صدرت من أعضاء بمجلس النواب أظهرت أداء البعثة الأممية والمجتمع الدولي إزاء الأزمة الليبية، حيث قالت عضو البرلمان سلطنة المسماري في تصريح إلى «الوسط»: إن «المشكلة الحقيقية ليست مع سلامة، فقبله كان كوبلر وليون وجميعهم ماضون بنفس النهج، ولم نر أي تغير في الحالة الليبية باختلاف المبعوثين، وقبلهم طارق متري، والحقيقة المشكلة الرئيسية هي نظرة المجتمع الدولي هل هو يساعد الليبيين في حل مشكلاتهم أو يريد إدارة الأزمة الليبية فقط».

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ورأى عضو مجلس النواب جلال الشويهدي أنّ «مبعوث الأمم المتحدة جاء بخطة معينة منذ البداية وضرب باتفاق الصخيرات عرض الحائط حتى وصل إلى الملتقى الجامع».

وأوضح الشويهدي في تصريح إلى «الوسط» أن المبعوث الأممي يستخدم مصطلحات بصيغة الأمر، لافتًا إلى أن «سلامة لديه تصور معين وغير مقتنع بما حدث في الصخيرات والاتفاق السياسي بين مجلس النواب والملتقى الوطني، وكأن لديه خطة معينة يحاول فرضها».

المشهد ضبابي

أما النائب على السعيدي عن الشاطئ فرأى في تصريح إلى «الوسط»، أنّ المشهد ضبابي إلى حد كبير، بسبب أن المبعوث الأممي «تجاوز قرارات مجلس النواب مثل قانون الاستفتاء، ومحافط المصرف المركزي».

وبحسب النائب عبدالقادر حسن يحيي عضو مجلس النواب عن أوباري فإن عدم الإيفاء بتعديل الاتفاق السياسي هو سبب الخلاف بين غسان سلامة ومجلس النواب.

وشدد المبعوث الأممي في آخر إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي على أن الملتقى الوطني الليبي «لا بد أن ينعقد في ظروف ملائمة مع الأشخاص المناسبين وأن ينجح في التوصل إلى نتائج تقبل بها الغالبية الساحقة».

سلامة: «أنا مستعجل على الانتخابات الليبية النيابية والرئاسية أكثر من الليبيين أنفسهم. ليس هناك من تأجيل، نحن لم نحدد تواريخ محددة لكي نقول أنها تأجلت»

وأردف: «إننا نعمل ليلاً ونهارًا لجمع هذه العناصر المختلفة لضمان نجاح هذا المؤتمر. وعندما يتم الاتفاق على المكونات الأساسية للتوصل إلى إجماع جديد على أجندة وطنية لإعادة بناء دولة مدنية ليبية قادرة وموحدة من قبل اللاعبين الرئيسيين، سنكون مستعدين لتحديد تاريخ ومكان عقد المؤتمر».

كما كشف سلامة في تصريح لاحق عن موقف بعثة الأمم المتحدة إزاء الانتخابات، حيث قال: «أنا مستعجل على الانتخابات الليبية النيابية والرئاسية أكثر من الليبيين أنفسهم. ليس هناك من تأجيل، نحن لم نحدد تواريخ محددة لكي نقول أنها تأجلت»، مشيرًا إلى أنه بوسع الملتقى الوطني الجامع «تزمين الانتخابات».

لكن أسئلة أخرى يطرحها متابعون للشأن الليبي تتعلق بأن توجس بعض أطراف الأزمة مما وراء الملتقى الوطني ومخرجاته المرتقبة، وضبابية الرؤية بالنسبة لمستقبلهم في المشهد السياسي الليبي، قد يكون لها دور في اشتداد الحملة على المبعوث غسان سلامة، الذي لم يطلق من المعلومات ما من شأنه طمأنة تلك الأطراف، من ناحية، ومن ناحية أخرى، أوتوضيح الآلية التي سيختار بها المشاركين في الملتقى وما هي صلاحياته.

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