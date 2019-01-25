مسؤول: إغلاق ميناءي السدرة والبريقة بسبب سوء الأحوال الجوية لم يؤثر على الإنتاج

ميناء السدرة النفطي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مسؤول بالمؤسسة الوطنية للنفط، إن إغلاق ميناءي السدرة والبريقة النفطيين في شرق البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية، لم يؤثر على إنتاج الخام.

ونقلت «رويترز»، عن المسؤول قوله، إن طاقة التخزين كافية لأيام قليلة، وإن بقية الموانئ مفتوحة.

كانت مصادر في الموانئ قالت إن ناقلات تنتظر للرسو في ميناءي السدرة والبريقة. وأفادت مذكرة من شركة شحن ومهندس ميناء بأن الموانئ الأخرى في شرق ليبيا أغلقت أيضا.

وأدى إغلاق مماثل هذا الشهر إلى انخفاض مؤقت في إنتاج شركة الواحة للنفط، إذ انخفضت السعة التخزينية لميناء السدرة بعد أن تضررت بعض الصهاريج خلال اشتباكات وقعت العام الماضي.

يأتي ذلك فيما حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، في وقت سابق، من هبوب رياح جنوبية غربية إلى غربية قوية تصل إلى حد العاصفة على طول الساحل.

وقال المركز الوطني للأرصاد، إن الرياح متوقع هبوبها على الساحل الليبي، بدءًا، نت التاسعة صباح الخميس، وحتى الثانية عشرة من مساء اليوم الجمعة، فيما تصل سرعتها بين (25-40) عقدة مع ارتفاع للموج (3.00)متر يصل يوم الغد إلى (5.00)متر.

وأشار إلى أن هناك امتدادًا لمنخفض جوى بقيمة HPA 997 يؤثر على طول الساحل.