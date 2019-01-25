تخصيص 82 مليون دينار ليبي لتوفير السيولة في مناطق الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الجمعة 25 يناير 2019, 09:11 صباحا
النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه. (الإنترنت)

أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، تخصيص مبلغ 82 مليون دينار ليبي، من السيولة النقدية لحل مشكلة توفر السيولة لدى المواطنين والتخفيف من حدتها.

وقال مجلس النوابـ، في بيان صادر عنه مساء الخميس، إنه بتعليمات ومتابعة من النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة، وبالتنسيق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، جرى تخصيص 82 مليون دينار ليبي من السيولة النقدية لحل مشكلة توفر السيولة لدى المواطنين والتخفيف من حدتها.

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وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة ستتكفل بنقل وتأمين الشحنة التي من المتوقع وصولها لمناطق الجنوب الإثنين القادم.

وأطلقت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، منتصف يناير الجاري، العملية العسكرية الشاملة في مناطق الجنوب الغربي، لحماية وتأمين سكان مناطق الجنوب الغربي من الإرهابيين، سواء من تنظيم «داعش» أو من تنظيم «القاعدة» الإرهابي والعصابات الإجرامية المنتشرة في المناطق الجنوبية والتي تمارس أبشع أنواع الجرائم من خطف وقتل وابتزاز وتهريب، وتعمل مع دول أجنبية على تغيير طوبوغرافي كبيرة يهدد الهوية الليبية ومستقبل البلاد.

وأشار بيان القيادة العامة إلى أن العملية تهدف إلى المحافظة على وحدة وسلامة التراب الليبي ومنع العابثين والمخربين من النيل من استقلال ليبيا وسلامة إقليمها الجغرافي.

وطالبت غرفة العمليات التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، الابتعاد عن تمركزات الإرهابيين والمجرمين في مدينة سبها ومحيطها وكذلك في المزارع والمناطق المتاخمة لها، وتقييد الحركة قدر الإمكان، ساعة انطلاق العملية وحتى إعلان انتهائها لإعطاء حرية الحركة للقوات المسلحة في تنفيذ الواجبات القتالية بشكل سريع وفعال ولا يؤثر على المواطنين ويحفظ سلامتهم وأمنهم.

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