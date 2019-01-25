مطار سرت يستقبل أول طائرة بعد توقف 4 سنوات

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 25 يناير 2019, 08:39 صباحا
أول طائرة تهبط بمطار سرت بعد إغلاق 4 سنوات. (الإنترنت)

هبطت أول طائرة بمطار سرت الدولي، مساء الخميس، بعد توقف لأكثر من أربع سنوات.

وقال مدير المطار صلاح أبوجازية في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الطائرة التي هبطت هى طائرة مروحية على متنها وفد يترأسة المدير العام للشركة اللببية الوطنية للمطاحن والأعلاف صلاح اجويلي.

وأشار إلى أنه كان فى استقالبهم عميد بلدية سرت ومدير مصنع أعلاف سرت وعدد من المهندسين.

 وفي وقت سابق أصدر المجلس الرئاسي تعليماته لوزارة المواصلات لتفعيل مطار سرت الدولي واستكمال المشاريع المتوقفة به بعد تعرضه للدمار أثناء عملية البنيان المرصوص في حرب تحرير المدينة من تنظيم «داعش».

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